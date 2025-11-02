ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt./balatonihal.hu

Ennyibe kerülhet a ponty és a harcsa a karácsonyi időszakban

Infostart

A haltermelők és az üzletek fenntartási költségei jelentősen megnőttek, a nyári aszálynak pedig rendkívül kedvezőtlen gazdasági következményei voltak, ugyanis sokan nem tudták üzemi szintre feltölteni a halastavaikat. Mindezek után mindenki arra kíváncsi, hogyan alakulnak a legnépszerűbb halfajták árai az ünnepi időszakban, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet pedig közzétette tájékoztató jellegű listáját.

A termelési és a fenntartási költségek idén jelentősen megemelkedtek, a haltermelők azonban igyekeznek a tavalyi árszinten tartani a legnépszerűbb halfajtákat a karácsonyi időszakra – írja a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) tájékoztatása alapján a Pénzcentrum.

A szervezet közölte: az élő ponty kilója 2000–2500, a pontyszeleté 3500–4500, míg a harcsafiléé 4500–5500 forintba kerülhet az év végén. Egy kiló busaszeletért 1500–2000, míg a szürkeharcsafiléért 7000–9000 forintot kérhetnek el. Ezek azonban csak tájékoztató jellegű, átlagos kiskereskedelmi árak, amelyek boltonként és régiónként eltérhetnek majd.

A nyári aszálykárok negatív hatásai és a növekvő költségek ellenére a hazai haltermelők szerint idén is kiváló minőségű magyar halakból készíthetnek karácsonyi ételeket a családok.

Karácsonykor a haltermelők teljes éves értékesítésének 35–40 százaléka realizálódik, de ez az arány a nagyobb termelőknél és az ünnepek előtti vásárlási láz véhajrájában még akár a kiskereskedelmi egységeknél is elérheti a 60–70 százalékot.

A MA-HAL közölte: az a cél, hogy a vásárlók továbbra is elérhető áron juthassanak hozzá a kiváló minőségű magyar haltermékekhez. A szervezet felhívta a figyelmet a hazai hal fogyasztásának nemzetgazdasági és környezeti előnyeire is, kiemelve, hogy a magyar akvakultúra termékei kiváló minőségűek és az egészséges táplálkozás fontos részét képezik. Jelezték azt is, hogy a magyar hal szállításának ökológiai lábnyoma lényegesen kisebb, mint az import termékeké, ráadásul a magyar hal vásárlásával a fogyasztók közvetlenül támogatják a hazai haltermelőket és munkahelyeket.

