Egy vidéki település látképe egy dombtetőről.
Nyitókép: Pexels

Örülhetnek a zártkerti ingatlanok tulajdonosai, megjelent a rég várt kormányrendelet

Infostart

Hatályba lépett az ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtásának szabályait tartalmazó kormányrendelet, aminek értelmében a helyi önkormányzatok lehetővé tehetik, hogy az érintettek kérjék zártkertként nyilvántartott ingatlanjuk művelés alól kivett területként történő bejegyzését.

Négy hónap várakozás után, október 30-án este megjelent a Magyar Közlönyben a családok támogatásával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 332/2025. (X. 30.) Korm. rendelet, amely a mai napon hatályba is lépett – írja az Index.

A jogszabály az ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletet egy új, a Zártkerti ingatlan művelés alóli kivonása alcímmel egészíti ki.

Az Országgyűlés még júniusban fogadta el a törvényjavaslatot, ami június 28-i hatállyal módosította a föld- és az ingatlan-nyilvántartási törvényt. A módosítások megnyitották az utat a zártkertek bizonytalan jogi státuszának rendezése előtt, mivel mostantól

  • nem minősül más célú hasznosításnak a zártkerti ingatlannak a művelésből való kivonása, ami által a tulajdonos mentesül a termőföldvédelmi bírság alól; továbbá
  • a tulajdonos kérheti a zártkertként nyilvántartott ingatlana művelési ágának művelés alól kivett területként történő bejegyzését, ami által a tulajdonos mentesül a földvédelmi eljárás alól.

Két feltétele van az átminősítés kezdeményezésének: egyfelől hirdesse ki a kormány a törvény végrehajtási rendeletet, ami alapján az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat az átminősítést helyi rendeletben lehetővé teszi. Ebből most az első teljesült, és ha a helyi önkormányzat rendeletben lehetővé teszi, a tulajdonos kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana művelés alól kivett területként történő bejegyzését.

Az új rendelet meghatározza az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlan „művelés alól kivett területként” történő bejegyzését lehetővé tevő önkormányzati rendelet szabályozási kereteit. A kérelemre induló adatváltozás bejegyzése iránti eljárás eredményeként a zártkerti ingatlant alrészletekre történő bontás nélkül kell nyilvántartásba venni.

Arról is szót ejt a kormányrendelet, hogy az adatváltozás bejegyzése iránti eljárás nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

Kezdőlap    Belföld    Örülhetnek a zártkerti ingatlanok tulajdonosai, megjelent a rég várt kormányrendelet

