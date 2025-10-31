Ne rutinból fusson neki a hétvégének, nagy változás a közlekedésben

Az ünnepi hétvégén szombaton az autóbuszjáratok, valamint a HÉV-ek az ünnepnapi, a vonatok a szombati közlekedési rend szerint indulnak, vasárnap pedig már a megszokott vasárnapi menetrendek érvényesek.

„A jegyeket, helyjegyeket érdemes elővételben megváltani, használva az önkiszolgáló csatornákat, akár a MÁV+ applikációt, vagy éppen a megújult emma.mav.hu weboldalon megtervezni az utazást” – mondta MÁV-Csoport szóvivője.

Váczi Viktor arra is felhívta a figyelmet, hogy egyes vidéki városokban a helyi autóbuszjáratok is segítik a temetői közlekedést. Az ünnepi időszakban sűrűbben indulnak a járatok Ajkán, Egerben, Hajdúszoboszlón, Keszthelyen, Komlón, Nagykanizsán, Salgótarjánban, Siófokon, Szegeden, Szolnokon és Zalaegerszegen.

A vonatközlekedést illetően közölte: a távolsági forgalomban főleg az InterCity-k fognak több kocsival, hosszabb szerelvénnyel közlekedi, ezek a Nyírség, Tokaj, Tópart, Balaton, Napfény, Savaria, illetve Dráva és Mura InterCity-k, valamint a Mecsek InterCity-k.

A menetrendi változások a mavcsoport.hu weboldalon, illetve a különféle utazástervező felületeken is követhetőek.