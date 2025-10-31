ARÉNA - PODCASTOK
Founded in 1884, Budapest Keleti, or Eastern railway station, is the primary gateway to Hungarys capital as well as the most loaded transportation joint in the country. According to statistics, about 410 trains arrive and depart from the station daily.
Ne rutinból fusson neki a hétvégének, nagy változás a közlekedésben

Szombaton, mindenszentek ünnepén, továbbá vasárnap, halottak napján várhatóan sokkal többen utaznak a vonatokon és a távolsági buszokon, mint egy átlagos hétvégén, ezért az autóbuszok és a HÉV-ek ünnepnapi, a vonatok szombati közlekedési rend szerint közlekednek – mondta el az InfoRádióban Váczi Viktor, a MÁV-Csoport szóvivője.

Az ünnepi hétvégén szombaton az autóbuszjáratok, valamint a HÉV-ek az ünnepnapi, a vonatok a szombati közlekedési rend szerint indulnak, vasárnap pedig már a megszokott vasárnapi menetrendek érvényesek.

„A jegyeket, helyjegyeket érdemes elővételben megváltani, használva az önkiszolgáló csatornákat, akár a MÁV+ applikációt, vagy éppen a megújult emma.mav.hu weboldalon megtervezni az utazást” – mondta MÁV-Csoport szóvivője.

Váczi Viktor arra is felhívta a figyelmet, hogy egyes vidéki városokban a helyi autóbuszjáratok is segítik a temetői közlekedést. Az ünnepi időszakban sűrűbben indulnak a járatok Ajkán, Egerben, Hajdúszoboszlón, Keszthelyen, Komlón, Nagykanizsán, Salgótarjánban, Siófokon, Szegeden, Szolnokon és Zalaegerszegen.

A vonatközlekedést illetően közölte: a távolsági forgalomban főleg az InterCity-k fognak több kocsival, hosszabb szerelvénnyel közlekedi, ezek a Nyírség, Tokaj, Tópart, Balaton, Napfény, Savaria, illetve Dráva és Mura InterCity-k, valamint a Mecsek InterCity-k.

A menetrendi változások a mavcsoport.hu weboldalon, illetve a különféle utazástervező felületeken is követhetőek.

„Egyszer majd könyvet írok róla” – Kapu Tibor még maradt volna az űrben

„Egyszer majd könyvet írok róla” – Kapu Tibor még maradt volna az űrben

Az Ax-4 küldetés űrbéli szakaszának végén volt a legmotiváltabb, mert akkor már érezte és tudta is, hogy a misszió 20 napja alatt végzett kísérletek nagyon jól sikerültek – mondta az InfoRádióban Kapu Tibor, a küldetés magyar tagja. A kutatóűrhajós – aki az MCC égisze alatt működő Highlights of Hungary egyik idei fődíjasa – arról is beszélt, hogy élményeiről egyszer majd könyvet szeretne írni.
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
 
