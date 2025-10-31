Kapu Tibor, Kalányos Ottó és az Örökké Haza projekt kapta a rangos díjat

A közönség szavazatai alapján Kapu Tibor, Kalányos Ottó és az Örökké Haza projekt vehette át idén az MCC égisze alatt működő Highlights of Hungary díjait a Budapest Music Centerben tartott díjátadó gálán. Az idei év rekordévnek számít, hiszen a 25 jelöltre több mint 140 ezer szavazat érkezett az ország minden pontjáról és további 9 országból.
A fődíjak mellett a különdíjakat is kiosztották, amik kapcsán az oktatás és edukáció, a kultúra, a fenntarthatóság, a hagyományőrzés és a személyesélettörténetek kerültek reflektorfénybe.
Három nyertes, három kiemelkedő teljesítmény
A díjakat az idei évad nagykövetei: Borbás Marcsi, Ember Márk, Kapás Boglárka, dr. Kőnig Róbert és Szabadfi Szabolcs adták át a Budapest Music Centerben megtartott gálán. A nagykövetek a saját hivatásukból, értékrendjükből és élettapasztalataikból kiindulva választották ki azokat a jelölteket, akik történeteikkel hitelesen képviselik a Highlights of Hungary és az MCC szellemiségét. Bár mindegyikük más területről érkezett, a kiválasztás során teljesen egyetértettek abban, hogy számukra a kitartás és az értékteremtés a legfontosabb szempont. A nagykövetek véleménye annak kapcsán is egybecsengő volt, hogy a valódi teljesítmény nem csupán eredményekben mérhető, hanem sokkal inkább abban, ha valaki példát mutat, inspirál és másokat is cselekvésre ösztönöz. A különböző életutak és nézőpontok így idén is sokszínű, de közös értékek mentén összefonódó inspiráló magyar történetekre irányították a reflektorfényt.
„Hatalmas megtiszteltetés, hogy ennyien rám szavaztak, és köszönöm mindenkinek a bizalmat. A Highlights of Hungary társadalmi díja számomra annak a jele, hogy
az űrkutatás üzenete – a tudás, a kitartás és a közösség ereje – valóban megérintette az embereket.
Ez hatalmas erőt ad ahhoz, hogy továbbvigyem a küldetésemet” – nyilatkozta Kapu Tibor magyar űrhajós.
„Számomra óriási meglepetés és megtiszteltetés, hogy részese lehetek egy olyan díjnak, amely nem sokaknak adatik meg. Hálás vagyok a Highlights of Hungary csapatának, valamint Kapás Boglárkának, hogy felfigyelt rám és jelölt erre az elismerésre. De
leginkább anyukámra gondolok most. Ő volt az, aki megtanított hinni, küzdeni, és minden helyzetben emberségesnek maradni.
A róla szóló könyv, amelyet szeretettel és tisztelettel írtam, nemcsak az ő életét meséli el, hanem mindazt, amit tőle tanultam – a hitet, a kitartást és a feltétel nélküli szeretetet. Ez a díj számomra az ő emlékének is szól. Hiszem, hogy valahol most is mosolyog, és örül annak, hogy az ő története tovább él, és másokat is erősíthet” – osztotta meg a gondolatait Kalányos Ottó, az erdélyi roma-pasztorációban elévülhetetlen érdemeket szerzett katolikus pap.
„Ez a díj számunkra több, mint elismerés, ez remény. Remény arra, hogy
mostantól többen tudják: ezek a csecsemők is léteznek. Hogy nem tabu többé róluk beszélni,
hogy az ő történetük, a mi közös történetünk is” – nyilatkozta Kiss Teodóra és Ég Blanka, az Örökké Haza projekt megálmodói.
„Fantasztikus évad az idei, rekordszámú szavazattal, rekordszámú megtekintéssel. A Highlights fogadtatása azt bizonyítja, hogy a valóságban sokan vágynak arra, hogy valódi értékeket, valódi, a belsőt fel- és megrázni képes példákat lássanak maguk előtt: a tehetség, a szorgalom, a jóság példáját” – hangsúlyozta Csehi Marianna, a Highlights of Hungary ügyvezetője.
A Highlights of Hungary nem klasszikus értelemben vett díj, nem szimplán elismerést nyújtó márka, sokkal inkább szellemi értelemben vett védőháló.
A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány fenntartásában működő misszió célja, hogy rávilágítson a kiemelkedő magyar teljesítményekre, alkotókra és alkotásokra, és ezáltal formálja a magyar nagyközönség értékrendjét.
Ezidáig több, mint ezer pozitív történet vált ismertté és nyújtott inspirációt mindannyiunknak, korhatár nélkül. Ezek a hiteles példák megmutatják, hogy a magyar közösségnek stabil és szerteágazó alapja van önbecsülésének megerősítésére; hogy minden választott hivatást lehet kiválóan végezni; hogy mindenkiben rejlik valamilyen tehetség; és végül azt is, hogy a sikeresség fokmérőjeként az anyagiakon túlmutató értékeket érdemes meghatározni.
Hat értékalapú különdíjat is kiosztottak a gálán
A három közönségdíj mellett az előző évekhez hasonlóan idén is hat különdíjat adtak át a gálán, amelyeket a Highlights of Hungary értékrendjét képviselő partnerek ajánlottak fel.
- A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) által felajánlott díjat a diákok szavazatai alapján dr. Obádovics J. Gyula érdemelte ki, hiszen Tanár Úr generációk sokaságával szerettette meg a matematikát, tudásával és sugárzó személyiségével problémakeresés helyett feladatmegoldásra ösztökélve tanítványait.
- A Libri különdíját a Baltazár Színház képviseletében annak alapítója és művészeti vezetője, Elek Dóra vehette át, elismerésül, hogy missziójukkal a színházművészet és a magyar kultúra gyökeréig nyúlnak vissza.
- A Mandiner Porkoláb Ferencet, a népművészet mesterét, a derecskei szűrrátét-készítő mester tevékenységét díjazta, tisztelegve a hagyományőrző életpályája előtt.
- A Képmás Magazin különdíját Bán János, írói nevén Bán Mór kapta, aki értékalapú, hatalmas tudás- és tényanyagon alapuló írói munkásságával divatba hozta a magyar történelmi regényeket.
- Az Index különdíját szintén dr. Obádovics J. Gyula kapta, aki az élet számtalan területén bizonyította be, hogy ha tudásátadásról van szó, akkor kevesen tettek többet nála ezen a területen.
- A Magyar Állami Operaház különdíját pedig Bojti Andrea vehette át, aki a Magabiztos szülők podcastsorozat elkészítésével, családok sokaságának nyújt hatékony kapaszkodót.