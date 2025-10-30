Szabálytalanság a Városligeti Műjégpályán, azonnal lépni kellett

Szabálytalanul tárolt ammóniát a Városligeti Műjégpályán a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft., ezért Budapest Főváros Kormányhivatala az emberi élet és a környezet biztonságának veszélyeztetése miatt azonnali intézkedéseket rendelt el.

A kormányhivatal mint tűzvédelmi és iparbiztonsági hatóság 2025. október 29-én tartott ellenőrzést a Városligeti Műjégpályán, ahol a BFKH közleménye szerint súlyos szabálytalanságot tárt fel.

A létesítményt üzemeltető cég szivárgásérzékelő szenzorok nélküli térben, ideiglenes tartályban tárolta a hűtőközegként szolgáló nagy mennyiségű, 2,4 köbméter ammóniát. Ez egy esetleges veszélyhelyzet esetén tömeges méretekben veszélyeztetheti, illetve károsíthatja az emberi egészséget, a környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot.

A kormányhivatal azonnali hatállyal elrendelte, hogy az üzemeltető haladéktalanul tegye meg a súlyos szabálytalanság elhárításához szükséges intézkedéseket és ennek megtörténtéről írásban is tájékoztassa a hatóságot. A szabálytalanság súlyossága miatt az üzemeltetővel szemben 3 millió forintos katasztrófavédelmi bírságot is kiszabott a kormányhivatal.