Infostart.hu
2025. október 30. csütörtök Alfonz
A Lechner Ödön által tervezett és 1876 szilveszterén átadott neobarokk teljesen felújított mûemlék épület, a Városligeti Mûjégpálya épülete a Városligetben.
Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László

Szabálytalanság a Városligeti Műjégpályán, azonnal lépni kellett

Infostart

Katasztrófavédelmi bírságot is kiszabtak.

Szabálytalanul tárolt ammóniát a Városligeti Műjégpályán a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft., ezért Budapest Főváros Kormányhivatala az emberi élet és a környezet biztonságának veszélyeztetése miatt azonnali intézkedéseket rendelt el.

A kormányhivatal mint tűzvédelmi és iparbiztonsági hatóság 2025. október 29-én tartott ellenőrzést a Városligeti Műjégpályán, ahol a BFKH közleménye szerint súlyos szabálytalanságot tárt fel.

A létesítményt üzemeltető cég szivárgásérzékelő szenzorok nélküli térben, ideiglenes tartályban tárolta a hűtőközegként szolgáló nagy mennyiségű, 2,4 köbméter ammóniát. Ez egy esetleges veszélyhelyzet esetén tömeges méretekben veszélyeztetheti, illetve károsíthatja az emberi egészséget, a környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot.

A kormányhivatal azonnali hatállyal elrendelte, hogy az üzemeltető haladéktalanul tegye meg a súlyos szabálytalanság elhárításához szükséges intézkedéseket és ennek megtörténtéről írásban is tájékoztassa a hatóságot. A szabálytalanság súlyossága miatt az üzemeltetővel szemben 3 millió forintos katasztrófavédelmi bírságot is kiszabott a kormányhivatal.

Kezdőlap    Belföld    Szabálytalanság a Városligeti Műjégpályán, azonnal lépni kellett

katasztrófavédelem

ammónia

városligeti műjégpálya

Megdöbbentő állítást tett a Fradiról Zacher Gábor: durva, mit látott a kispad mellett

Megdöbbentő állítást tett a Fradiról Zacher Gábor: durva, mit látott a kispad mellett

Zacher Gábor, a magyar válogatott és az FTC hazai mérkőzéseinek pit-doktora kritikus megjegyzéseket fogalmazott meg a Fradi ír edzőjével, Robbie Keane-nel és stábjával kapcsolatban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Trump limits refugee admissions to 7,500 and gives priority to white South Africans

Trump limits refugee admissions to 7,500 and gives priority to white South Africans

