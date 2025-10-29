ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 29. szerda
Nyitókép: Facebbok/Varga Judit

Új pozíciót vállalt Varga Judit, visszatér a nyilvánosság elé

Infostart

A volt igazságügyi miniszter csatlakozott a Nemzeti Mentál Pajzs Programhoz mint gyermekjogi védnök.

A program szakmai vezetője Hal Melinda, a Bajai Szent Rókus Kórház szakpszichológusa, a Mathias Corvinus Collegium Tanuláskutató Intézetének kutatásvezetője.

Az egykori igazságügyi miniszter az AMVE bajai hírportálnak elmondta, anyaként látja, mennyi hatás éri a családokat, különösen a gyerekeket.

„A világ rohan, a digitális tér zajos, és az ember lelke könnyen elfárad. A lelki védőpajzs számomra azt jelenti, hogy tudatosan védjük a belső világunkat – azt a részt, ahol a hitünk, az értékeink és az identitásunk él. A Nemzeti Mentál Pajzs Program is ezt a célt szolgálja: hogy a test, a lélek és a szellem egységben maradjon, és az ember stabil legyen a változó világban. Ha az emberi identitásrészek – a hit, a család, a nemzethez tartozás, a szerepeink – összhangban vannak, akkor nemcsak egyénileg, hanem nemzeti szinten is védettebbek leszünk” – fogalmazott Varga Judit, aki számára a legfontosabb értékek a hit, a család és a közösség tisztelete, szolgálata.

