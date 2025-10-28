ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 28. kedd
Munkásokra dőlt a támfal Biatorbágyon, többen a romok alatt rekedtek.
Nyitókép: Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület/Facebook

Emberekre dőlt egy támfal, többen súlyosan megsérültek – képek

Infostart

Hétfő délelőtt tíz órakor érkezett a riasztás a biatorbágyi önkéntes tűzoltókhoz, miszerint a Fő utcában egy támfal omlott a helyszínen dolgozó munkásokra. Többen súlyos sérüléseket szenvedtek, kórházba szállították őket.

A biatorbágyi Fő utcában egy támfal omlott össze és temette maga alá a helyszínen dolgozó munkásokat. A hivatásos tűzoltókon kívül az egyesület hét tagja is a helyszínre sietett – olvasható a Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület közösségi oldalán.

A helyszín biztosítása után előbb kézi erővel, majd egyik tagjuk intézkedésére, egy gyors segítségnek hála, egy munkagéppel kisegítve folytatódott a mentés. A sikeres akciót követően a súlyos sérülteket a mentőszolgálat kórházba szállította – áll a bejegyzésben.

A mentésről készült felvételek itt tekinthetők meg.

