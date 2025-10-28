Emberekre dőlt egy támfal, többen súlyosan megsérültek – képek

A biatorbágyi Fő utcában egy támfal omlott össze és temette maga alá a helyszínen dolgozó munkásokat. A hivatásos tűzoltókon kívül az egyesület hét tagja is a helyszínre sietett – olvasható a Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület közösségi oldalán.

A helyszín biztosítása után előbb kézi erővel, majd egyik tagjuk intézkedésére, egy gyors segítségnek hála, egy munkagéppel kisegítve folytatódott a mentés. A sikeres akciót követően a súlyos sérülteket a mentőszolgálat kórházba szállította – áll a bejegyzésben.

A mentésről készült felvételek itt tekinthetők meg.