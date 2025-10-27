ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390
usd:
335.34
bux:
105368.28
2025. október 27. hétfő Szabina
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Don Mason / Getty

Már napi 24 órában érkezhetnek a DNS- és ujjnyomatadatok

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Megkezdte a nemzetközi adatcserét kiszolgáló informatikai rendszer üzemeltetését biztosító projektjét a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ – mondta el Vargáné Kunos Ágnes, a központ informatikai osztályának vezetője az InfoRádióban.

A központ 2017-ben jött létre a korábbi Bűnügyi Szakértői és Kutató Központ, illetve az Igazságügyi Szakértői és Kutató Központ egyesülésével. Különböző szakterületeken végzünk szakértői tevékenységet, például a daktiloszkópiai és a genetikai szakterületeken is, a bűnügyi adatcsere ezzel a két területtel van összefüggésben – mondta Vargáné Kunos Ágnes.

Ezen a két szakterületen biometrikus adatokat tartanak nyilván, illetve kezelnek,

a daktiloszkópiai szakterület ujjnyomatadatokat, a genetikai szakterület pedig DNS-mintákat tárol és kezel.

Adatcseréket folytatunk az ezzel kapcsolatos nemzetközi követelményeknek megfelelően, többek között a Prümi Egyezmény alapján, ami tulajdonképpen egy bilaterális adatcsere az Európai Unió tagországainak hasonló biometrikus adatokat nyilvántartó rendszereivel – tette hozzá.

Ez az uniós pályázatból megvalósuló projekt ujjnyomatadatokat, illetve DNS-mintákat érint.

A bűnügyi adatcsere, illetve az alapjául szolgáló nyilvántartások már régóta léteznek. 2022-ben kezdték meg a nyilvántartásokat kiszolgáló informatikai infrastruktúra megújítását, és 2023-ban fejeződött be az a szerveroldali kapacitásbővítés, illetve technológiai megújítás, aminek eredményeképpen létrejött ez a biometrikus adatnyilvántartó és adatszolgáltató központ. Ezeknek a gyártói támogatásával kívánjuk megoldani a folyamatos üzemeltetést, hiszen nekünk 24/7-es a rendelkezésre állási időnk, vagyis a hét minden napján, a nap 24 órájában kell biometrikus adatcserét folytatnunk – mondta Vargáné Kunos Ágnes, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ informatikai osztályának vezetője az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Már napi 24 órában érkezhetnek a DNS- és ujjnyomatadatok

dns-minta

ujjlenyomat

ujjnyomat

adatcsere

biometrikus adatok

vargáné kunos ágnes

nemzeti szakértői és kutató központ

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Már napi 24 órában érkezhetnek a DNS- és ujjnyomatadatok

Már napi 24 órában érkezhetnek a DNS- és ujjnyomatadatok

Megkezdte a nemzetközi adatcserét kiszolgáló informatikai rendszer üzemeltetését biztosító projektjét a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ – mondta el Vargáné Kunos Ágnes, a központ informatikai osztályának vezetője az InfoRádióban.
Nagy áttörés a vámháborúk ügyében, az Egyesült Államok Kínával és Indiával is megegyezhetett

Nagy áttörés a vámháborúk ügyében, az Egyesült Államok Kínával és Indiával is megegyezhetett

Az amerikai pénzügyminiszter szerint lekerülhet a napirendről a Kínát célzó büntetővám, mert megállapodtak egymással a felek, India pedig nem vesz orosz kőolajat. Donald Trump amerikai elnök Malajziában kezdte ázsiai útját, a héten találkozhat Hszi Csin-ping kínai elnökkel Dél-Koreában.
 

Donald Trump maláj tánca felrobbantotta a közösségi médiát

Ismét fellángoltak a harcok, Pakisztán háborúval fenyegette meg Afganisztánt

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Most kiderül, hogy tényleg megtérítették-e 150 ezer magyar kárát

Most kiderül, hogy tényleg megtérítették-e 150 ezer magyar kárát

Megvizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), hogy a világ egyik legnagyobb e-kereskedelmi piactere, a Wish teljesítette-e a 2023-ban tett vállalásait. A kaliforniai központú platform üzemeltetői a korábbi versenyfelügyeleti eljárás során komplex jóvátételi csomagot ajánlottak fel, többek között mintegy 100-150 ezer magyar vásárló pénzügyi kompenzálását vállalták, hogy elkerülhessék a bírságot. Most kiderül mit teljesítettek ezekből - áll a vonatkozó közleményben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új biztonsági előírás élesedik, sok turista bánja: érzékeny adatokat kell átadnia annak, aki itt lépné át a határt

Új biztonsági előírás élesedik, sok turista bánja: érzékeny adatokat kell átadnia annak, aki itt lépné át a határt

A CBP közel egy évtizede alkalmaz biometrikus arcfelismerő rendszert, amely összehasonlítja az utazók arcát az útlevelükben szereplő fényképpel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
International troops won't want to enforce Gaza peace, says King of Jordan

International troops won't want to enforce Gaza peace, says King of Jordan

King Abdullah tells the BBC there would need to be peace in Gaza before any international forces were deployed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 27. 09:48
Rossz hír érkezett a virágokról halottak napja előtt
2025. október 27. 09:12
Már országszerte lehet kérni az ingyenes influenza elleni védőoltást
×
×
×
×