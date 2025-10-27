ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 27. hétfő
Önvezető taxit próbált ki a magyar politikus, Vitézy Dávid
Nyitókép: fotó: Vitézy Dávid

Látványos térképen a fonódó villamos sorsa - Vitézy Dávid nagy bejelentést tett

Infostart

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője a közösségi oldalán jelentette be, hogy Karácsony Gergely főpolgármesterrel közösen előterjesztést nyújtanak be a Fővárosi Közgyűlés elé. A javaslat célja a Budai Fonódó villamoshálózat újabb szakaszának előkészítése, amely a Budafoki úton haladna a Dombóvári úttól egészen a Savoya Parkig.

Az indítvány a XII. kerületi Duna-parti sáv elmúlt években megvalósult nagyszabású iroda- és lakópark-fejlesztéseire reagál. A Podmaniczky Mozgalom vezetője szerint bár a barnamezős beruházások üdvözlendőek, az elmúlt húsz év fejlesztési döntései következtében gyakran jöttek létre "szigetszerű" lakó- és irodafejlesztések, hiányos közlekedési infrastruktúrával, zöldfelületekkel és zsúfolt buszjáratokkal.

Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy a lakhatási válságot csak új lakások építésével lehet enyhíteni, de ehhez elengedhetetlen a megfelelő, nagy kapacitású közösségi közlekedés, különösen kötöttpályás vonalak kiépítése. A fejlesztés a Budafoki út átalakítását is magába foglalná, célul tűzve ki, hogy a jelenlegi ipari jellegű útvonal helyett "városias, zöld, sétálható főútvonallá" váljon.

Egy térkép a budai fonódó villamos fejlesztéséről.
Egy térkép a budai fonódó villamos fejlesztéséről.

Az előterjesztés három fő pontja

  • Fenntarthatóság elismerése: Kimondja, hogy a térség további lakásépítése csak akkor fenntartható, ha a közösségi – elsősorban kötöttpályás – közlekedés fejlődik, összhangban a Budapesti Mobilitási Tervvel.
  • Fejlesztési hozzájárulás: Kezdeményezi a kormány, az önkormányzat és a beruházók közös szabályozását, amely előírná, hogy minden új lakásberuházó járuljon hozzá a villamosvonal fejlesztéséhez.
  • Előkészítés elindítása: Utasítja a Budapesti Közlekedési Központot (BKK), hogy kezdje meg a Budafoki úti villamosvonal (Dombóvári út – Savoya Park) előkészítését és engedélyeztetését, valamint írja ki a tervezésre vonatkozó közbeszerzést a projekt mielőbbi elindítása érdekében.

Vitézy Dávid a bejelentést megelőzően az Amerikai Egyesült Államokból jelentkezett egy közösségi média videóban, melyben egy önvezető taxiból (robotaxiból) posztolt. A felvételen a közlekedési szakember egy, a sofőr nélküli technológiával működő járműben ülve mutatta be a modern városi közlekedési megoldások egy lehetséges jövőjét.

