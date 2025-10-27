ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 27. hétfő
Legendary and mysterious forest. Montagne bourbonnaise. Allier (03). Auvergne. France.
Nyitókép: Guillaume Temin/Getty Images

Hamarosan már a hazai erdészetekben is dolgozhatnak robotok

Infostart

A Soproni Egyetem szakemberei egy céggel együttműködve nemzetközi szinten is kuriózumnak számító vizuális navigációs modellt fejlesztenek, melynek segítségével a munkába állított robotok nehezített körülmények között, erdővel, aljnövényzettel borított területeken is könnyen tájékozódnak majd.

Erdészeti robotok fejlesztésére kötött megállapodást a Soproni Egyetem és a SatiNav Robotics. A felsőoktatási intézmény honlapján megjelent közlemény szerint az együttműködés célja olyan autonóm, önálló munkavégzésre képes robotok alkalmazása, amelyek hozzájárulnak az erdészeti munkafolyamatok automatizálásához és korszerűsítéséhez. Az új technológiák a hagyományos élőmunka-terhelés csökkentését, valamint a fenntartható és modern erdőgazdálkodás kialakítását szolgálják.

A szakemberek jelenleg moduláris robotokat fejlesztenek, amelyek különálló, cserélhető egységekből épülnek majd fel, és a tervek szerint ezeket a modulokat könnyen le lehet választani, illetve ki lehet cserélni az aktuális erdészeti feladatnak megfelelően. Az indoklás szerint ez a kialakítás rugalmasságot, testreszabhatóságot és könnyű bővíthetőséget tesz lehetővé. Az ilyen eszközök kifejlesztését a fenntartható technológiák iránti növekvő társadalmi és gazdasági igény, valamint az éghajlatváltozás és a környezeti erózió által támasztott kihívások teszik szükségessé.

Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora az együttműködés aláírásakor közölte: kutatási kapacitásaik és munkatársaik szakmai felkészültsége biztosítja, hogy az erdészeti robotikai fejlesztés nemzetközi szinten is mérhető tudományos és piaci eredményeket hozzon. Kiemelte, hogy az egyetemen olyan kutatói közösség dolgozik, amely kiemelkedő szakértelemmel és korszerű infrastruktúrával rendelkezik a dróntechnológia, a távérzékelés és a digitális erdőgazdálkodás területén.

A közleményből kiderül az is, hogy a SatiNav Robotics Kft. fejlesztési portfóliója olyan innováció, amely a hardver- és szoftverfejlesztés területén egyaránt egyedülálló megoldásokat kínál, és a mostani együttműködésnek köszönhetően segíteni tudnak a hazai és nemzetközi erdőgazdálkodási szereplőknek.

A cég ügyvezetője közölte: az új fejlesztés alapját saját tervezésű, moduláris robot-platformok adják, melyek lényege, hogy különböző egységekkel egészíthetők ki. Ehhez egy egyedileg kialakított, szabványos csatlakozórendszert fejlesztettek ki, így

a robotokat azonnal a konkrét feladathoz lehet igazítani, legyen szó terepi mérésekről, adatgyűjtésről vagy akár precíziós feladatkörökről.

„A szoftveres háttérünk ugyancsak egyedi: egy nemzetközileg is újszerű, vizuális navigációs alapmodellre épül, amelyet saját fejlesztésű neurális térképezési eljárással egészítettünk ki. Ennek köszönhetően a robotjaink képesek lesznek önállóan tájékozódni és dolgozni akár bonyolult, változó környezetekben is” – tette hozzá Czimber Márk.

