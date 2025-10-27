Átalakítanak sok magyar vasútállomást a hadsereg igényei szerint

A beruházás közel 2 milliárd forintba kerül és az Európai Unió Védelmi Mobilitás programjának támogatásával valósul meg.

A fejlesztés kiemelt célja, hogy Magyarország aktívan részt vegyen az európai védelmi mobilitási hálózatban (TEN-T). A projekt a nemzeti közlekedési hálózat biztonságának és ellenállóképességének növelése mellett, az ország stratégiai védelmi képességeit is erősíti.

A fejlesztés érinti többek között az 1-es vonal (Hegyeshalom, Komárom, Almásfüzitő), a 20-as vonal (Hajmáskér, Várpalota) és a dél-dunántúli vonalak mentén fekvő állomásokat (pl. Murakeresztúr, Sárbogárd, Dombóvár, Kiskorpád).

A fejlesztés során, amely még tervezési fázisban van több mint 21 000 folyóméter új vágányt építenek, két kilométernyi új felsővezeték-hálózatot építenek ki és 113 vágányhálózati kitérő cseréje és biztosítóberendezésbe kötése is megvalósul - írja a Magyar Építők.