ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.1
usd:
335.54
bux:
0
2025. október 25. szombat Bianka, Blanka
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Wikimedia/VinceB

50 milliárd forintért adhatják el a Belügyminisztérium épületét

Infostart / MTI

Az árverés licitidőszakában a Belügyminisztérium épületegyüttesére egy érvényes ajánlat érkezett, amelynek összege bruttó 50 milliárd 797 millió 460 ezer forint volt, az árverésen a végleges eredményhirdetés szeptember 25-én történt meg - közölte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) szombat este.

A tájékoztatás szerint az MNV Zrt. folyamatosan vizsgálja az állami vagyon hasznosításának lehetőségeit, az épületegyüttes értékesítésének előkészítésekor a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően megállapítást nyert, hogy az értékesítésnek sem jogi, sem vagyongazdálkodási akadálya nincs. A kormány döntése értelmében az állami szervezeteket a működésükhöz megfelelő, modern és energiahatékony épületben helyezik el.

A felszabaduló ingatlanokat értékesítik, így az épületegyüttest a 45912/250904 árverési azonosító számon meghirdették az Elektronikus Aukciós Rendszer (EAR) felületén. Ott a magyar állam tulajdonában álló, az állami feladat ellátásához nem szükséges vagyontárgyakra lehet licitálni - írták.

Közölték, az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartása nyilvános és az EAR nyilvános licitnaplót rögzít, amely tartalmazza a licit megnyitásának és lezárásának időpontját, valamint az összes érvényes vételi ajánlatot. A jogszabályi előírásoknak megfelelően lezajlott, sikeres árverés alapján az Eagle Hills Hungary Zrt.- vel, mint árverési vevővel kötötték meg az adásvételi szerződést, melyet az MNV Zrt. közzétett a honlapján is.

Mint írták, "a hatályos jogszabályok biztosítják az állami vagyonnal való felelős gazdálkodást, a tárgyi értékesítés pedig mindenben megfelelt a vonatkozó előírásoknak, minden az ezzel ellentétes híresztelés valótlan".

Kezdőlap    Belföld    50 milliárd forintért adhatják el a Belügyminisztérium épületét

belügyminisztérium

eladás

privatizáció

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Amerikai-orosz háttértárgyalások zajlanak Ukrajnáról - igen magas szinten

Amerikai-orosz háttértárgyalások zajlanak Ukrajnáról - igen magas szinten

Az előzetes tervek szerint Vlagyimir Putyin befektetési ügyekért és gazdasági együttműködésért felelős különleges megbízottja Miamiban többek mellett Steve Witkoff-fal, Donald Trump amerikai elnök különleges megbízottjával tárgyal.
 

Kilátogatott az ukrajnai frontra az orosz hadsereg parancsnoka

Újra Kijevben gyilkol az orosz hadsereg

Kijevben érte az orosz bombázás a német gazdasági minisztert

Ígéret: Olaszország nem lép hadba Ukrajnában, rakétákat sem ad

Litvánia így reagál légtere megsértésére - időszakosan

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Küszöbön a nyílt háború – Súlyos fenyegetést küldött az atomhatalom

Küszöbön a nyílt háború – Súlyos fenyegetést küldött az atomhatalom

A pakisztáni védelmi miniszter szombaton "nyílt háborúval" fenyegette meg Afganisztánt a tálib vezetéssel Isztambulban folytatott tárgyalások kudarca esetén.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így kaphatna rengeteg magyar dolgozó 29 ezer forintot havonta adómentesen: nagy a zűrzavar a munkahelyeken - miért nem lépik meg?

Így kaphatna rengeteg magyar dolgozó 29 ezer forintot havonta adómentesen: nagy a zűrzavar a munkahelyeken - miért nem lépik meg?

Az év végi bér- és adótervezési időszakban a vállalatok egyre nagyobb figyelmet fordítanak a költségek optimalizálására.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump hopes China will help push Russia towards Ukraine peace talks

Trump hopes China will help push Russia towards Ukraine peace talks

Struggling to broker a peace deal in Ukraine, Trump hopes Xi Jinping could influence Vladimir Putin.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 25. 19:12
Országjárást jelentett be Orbán Viktor - Magyar Péter rögtön reagált
2025. október 25. 18:45
Gázolt a vonat Ebesen, százakat kell átszállítani
×
×
×
×