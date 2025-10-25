50 milliárd forintért adhatják el a Belügyminisztérium épületét

A tájékoztatás szerint az MNV Zrt. folyamatosan vizsgálja az állami vagyon hasznosításának lehetőségeit, az épületegyüttes értékesítésének előkészítésekor a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően megállapítást nyert, hogy az értékesítésnek sem jogi, sem vagyongazdálkodási akadálya nincs. A kormány döntése értelmében az állami szervezeteket a működésükhöz megfelelő, modern és energiahatékony épületben helyezik el.

A felszabaduló ingatlanokat értékesítik, így az épületegyüttest a 45912/250904 árverési azonosító számon meghirdették az Elektronikus Aukciós Rendszer (EAR) felületén. Ott a magyar állam tulajdonában álló, az állami feladat ellátásához nem szükséges vagyontárgyakra lehet licitálni - írták.

Közölték, az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartása nyilvános és az EAR nyilvános licitnaplót rögzít, amely tartalmazza a licit megnyitásának és lezárásának időpontját, valamint az összes érvényes vételi ajánlatot. A jogszabályi előírásoknak megfelelően lezajlott, sikeres árverés alapján az Eagle Hills Hungary Zrt.- vel, mint árverési vevővel kötötték meg az adásvételi szerződést, melyet az MNV Zrt. közzétett a honlapján is.

Mint írták, "a hatályos jogszabályok biztosítják az állami vagyonnal való felelős gazdálkodást, a tárgyi értékesítés pedig mindenben megfelelt a vonatkozó előírásoknak, minden az ezzel ellentétes híresztelés valótlan".