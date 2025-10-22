ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.16
usd:
335.85
bux:
103853.84
2025. október 22. szerda Előd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt a magyar katolikus iskolarendszer atyja

Infostart

Kilencvenhét éves korában kedd este elhunyt Katona István püspök atya, aki 1997-től egri segédpüspökként szolgálta a katolikus egyházat, 1996-ig a Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke volt.

A Magyar Katolikus Egyház a közösségi oldalán, illetve a honlapján adta hírül, hogy Katona István püspök kedd este 97 éves korában elhunyt. Ismertetésük szerint Katona István 1928. október 3-án született Nagykátán. A szegedi teológián tanult, 1953-ban szentelték pappá, 1989-ben pedig püspökké és a Váci Egyházmegyében teljesített szolgálatot – idézi a hirado.hu.

A püspöki konferencia őt bízta meg az újjászerveződő katolikus iskolák munkájának segítésével és koordinálásával. Ezt a feladatot 1996-ig látta el a Katolikus Iskolai Főhatóság elnökeként. 1997-től egri segédpüspök volt, 2013-ban nyugdíjba vonult.

Az Egyházi Törvénykönyv előírása szerint 75. életévének betöltésekor, 2003-ban benyújtotta lemondását a pápának, ám II. János Pál válaszában arra kérte, hogy továbbra is lássa el hivatalát. A 85 éves Katona István volt 2013-ban a legidősebb aktív főpásztor Európában.

Temetéséről később rendelkeznek.

Kezdőlap    Belföld    Elhunyt a magyar katolikus iskolarendszer atyja

gyászhír

halálhír

katolikus egyház

püspök

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: a budapesti csúcs körüli ellentmondásos amerikai kommunikáció célja az oroszok megtörése is lehet

Bendarzsevszkij Anton: a budapesti csúcs körüli ellentmondásos amerikai kommunikáció célja az oroszok megtörése is lehet
Korábban többen is megvádolták Donald Trumpot azzal, hogy „túlságosan aláfekszik” Vlagyimir Putyinnak, és nem érvényesíti kellően az erejét, most azonban éppen ennek a magatartásnak az ellenkezőjét láthatjuk az amerikai elnöktől – mondta az InfoRádióban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. A szakértő szerint ahogy fogy Donald Trump türleme, úgy egyre határozottabban lép fel, és már azt hangoztatja: ha nincs előrelépés, nincs kompromisszum, akkor tárgyalás sem lesz az oroszokkal.
 

Zelenszkij „jó kompromisszumnak” tartja Trump javaslatát, de kétli, hogy Putyin is

Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: ha eljön az ideje, megrendezzük

Szijjártó Péter: nem Magyarország van elszigetelve, hanem az unió

VIDEÓ
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.22. szerda, 18:00
Romsics Ignác
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Budapesti békecsúcs elhalasztva - Hogy reagált a magyar tőzsde?

Budapesti békecsúcs elhalasztva - Hogy reagált a magyar tőzsde?

Alapvetően továbbra is jó a hangulat a világ tőzsdéin, kedden mérsékelten emelkedtek a vezető amerikai és európai részvényindexek, és a nyitást követően az európai börzéken szerdán is felfelé van az irány. A befektetők az amerikai-kínai kereskedelmi feszültséggel, az ukrajnai béketárgyalással kapcsolatos hírekre és a vállalati gyorsjelentésekre figyelnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes videón az éjszakai csongrádi földrengés: így rázkódott meg a ház

Döbbenetes videón az éjszakai csongrádi földrengés: így rázkódott meg a ház

Biztonsági kamera rögzítette a csongrádi földrengést: erre a robbanásszerű hangra ébredtek az emberek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Children among victims in Russian strikes, hours after Trump-Putin talks shelved

Children among victims in Russian strikes, hours after Trump-Putin talks shelved

The drone and missile attacks on Ukraine came as the US president put on hold his plans for an imminent summit in Budapest.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 22. 12:24
Láncfűrésszel támadt a családtagjaira
2025. október 22. 12:11
Újra megtörténik: rendhagyó jelenetek a budapesti reptéren
×
×
×
×