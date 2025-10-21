Változatlanok a trendek a közbeszerzési piacon a hatóság szerint

A Közbeszerzési Hatóság közleménye szerint 2025 első három negyedévében az eljárások száma több mint 11 százalékkal, míg a szerződéseké 9 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, ugyanakkor az értékük mintegy ötödével nőtt. A közbeszerzési szerződések értékének több mint 90 százaléka az uniós eljárásrendben lefolytatott eljárásokhoz kapcsolódott, ami 3,6 százalékpontos növekedést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva. A beszerzések tárgya szerint

a legtöbb eljárás árubeszerzésre irányult, de az összérték legnagyobb része - több mint 40 százalék - építési beruházásokhoz kötődött, több mint 1400 milliárd forint értékben

- írták.

A jelentés szerint a közbeszerzések terén megvalósuló versenyhelyzet egyik legfontosabb mutatója, az egyajánlatos közbeszerzési szerződések aránya összességében változatlan maradt a 2024. év azonos időszakához képest. Az előző évek I-III. negyedéves adataihoz viszonyítva megállapítható, hogy az uniós eljárásrendben az egyajánlatos közbeszerzési szerződések értékaránya folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, 2025-ben az előző év azonos időszakához képest 2,3 százalékponttal csökkent.

Az eredményesen lezárult hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokhoz kapcsolódó szerződések számaránya szintén alacsony maradt: a nemzeti rezsimben az összes szerződés mindössze 0,9 százaléka, az uniós eljárásrendben pedig 1,9 százaléka tartozott ebbe a körbe. Egy közbeszerzési szerződésre átlagosan 3,3 ajánlat érkezett, ami stabil versenyszintet jelez - állapítja meg a jelentés.

2025 első három negyedévében 8552 közbeszerzési szerződés esetében hirdettek ki kis- és középvállalkozást (kkv-t) nyertesként, 1478,3 milliárd forint értékben.

Bár a nyertes kkv-t tartalmazó szerződések száma mintegy 13 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakának adatától, az ezekhez kapcsolódó összérték csaknem negyedével emelkedett.

Kovács László, a Közbeszerzési Hatóság elnöke a közleményben kiemelte: az ajánlatkérők a közbeszerzések döntő többségét a nagyobb nyilvánosságot és a szélesebb körű verseny lehetőségét biztosító uniós eljárási rendben hirdették meg, illetve, hogy az ajánlatkérők a nagyobb értékű közbeszerzéseket magában foglaló uniós eljárásrendben gyakrabban biztosítottak részajánlattételre lehetőséget. Ez a gyakorlat elősegíti a verseny élénkítését és a kkv-k bekapcsolódását a nagyobb értékű eljárásokba - tette hozzá.

A hatóság az első három negyedévben 15 850 közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó hirdetményt dolgozott fel, és 17 304 alkalommal adott ki hiánypótlási felhívást, ami munkanaponként átlagosan 92 ilyen dokumentumot jelent. A szerződés-ellenőrzési tevékenység hangsúlya eltolódott: az éves ellenőrzési terv alapján 69 szerződés-ellenőrzési eljárás indult, 44 százalékkal több, mint a tavalyi év azonos időszakában. A jogorvoslati ügyek száma 1 százalékkal mérséklődött, ugyanakkor a kiszabott bírságok értéke 14 százalékkal nőtt.