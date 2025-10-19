Mérget dobtak a világhírű magyar mentőkutya elé

A RTL Híradó riportban számolt be az esetről. A televízióban bemutatták, hogy a hétéves labrador retriever, Black rendszeresen tréningezik a Kutyákkal az Életért Alapítvány jászberényi kiképzőtelepén. A kutya és gazdája, Mező Marcell tagjai annak a magyar mentőcsapatnak, amely 2023 februárjában a törökországi földrengés után 11 túlélőt mentett ki a romok alól. A páros korábban Indiában és Indonéziában is részt vett mentési munkálatokban.

A mérgezési kísérlet múlt vasárnap történt, amikor a tréning után hazaérkező gazdát szülei azzal fogadták, hogy idegen eredetű kolbászdarabokat találtak az udvaron. A húsban patkánymérget fedeztek fel. Mező Marcell elmondása szerint általában előre engedi a kutyát az udvarra, ám ezúttal nem így tett, ami szerencsésnek bizonyult, mivel az állat valószínűleg elfogyasztotta volna a mérgezett ételt.

A család feljelentést tett a rendőrségen, az ügyben

állatkínzás bűntette miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen.

A gazda szerint a szomszédokkal jó kapcsolatot ápolnak, nem tudnak haragosról, aki a támadás mögött állhatna.

Az alapítvány közleménye szerint Black nemcsak egy kutya, hanem „felbecsülhetetlen érték”, aki emberek életét menti, és bármikor újra szolgálatba állhat. A szervezet arra kéri a lakosságot, hogy hasonló esetekben haladéktalanul értesítsék a hatóságokat.

Fotónk illusztráció, egy másik mentőkutya gyakorlatát mutatja.