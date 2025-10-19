ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.34
usd:
334.18
bux:
102968.67
2025. október 19. vasárnap Nándor
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy mentőkutya gyakorlatozik Magyarország legmodernebb speciális kutató-mentő terepjárójának a hivatalos átadóján a szentendrei Pap-szigeten 2021. november 18-án. A Takarékbank 25 millió forintos támogatásának köszönhetően az ország legmodernebb speciális kutató-mentő terepjáróját vehette át a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat. A Takarékbank a Mészáros-csoporttal együttműködve támogatta a szolgálatot fenntartó alapítványt, hogy beszerezhesse és felszerelhesse új járművét.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Mérget dobtak a világhírű magyar mentőkutya elé

Infostart

Ismeretlen tettes patkányméreggel töltött kolbászdarabokat dobott be egy jászberényi családi ház udvarára, ahol Black, a nemzetközi mentésekben is részt vevő keresőkutya él gazdájával. A mérgezett csalétekre a kutya gazdájának szülei figyeltek fel, így az állat nem fogyasztotta el a halálos anyagot.

A RTL Híradó riportban számolt be az esetről. A televízióban bemutatták, hogy a hétéves labrador retriever, Black rendszeresen tréningezik a Kutyákkal az Életért Alapítvány jászberényi kiképzőtelepén. A kutya és gazdája, Mező Marcell tagjai annak a magyar mentőcsapatnak, amely 2023 februárjában a törökországi földrengés után 11 túlélőt mentett ki a romok alól. A páros korábban Indiában és Indonéziában is részt vett mentési munkálatokban.

A mérgezési kísérlet múlt vasárnap történt, amikor a tréning után hazaérkező gazdát szülei azzal fogadták, hogy idegen eredetű kolbászdarabokat találtak az udvaron. A húsban patkánymérget fedeztek fel. Mező Marcell elmondása szerint általában előre engedi a kutyát az udvarra, ám ezúttal nem így tett, ami szerencsésnek bizonyult, mivel az állat valószínűleg elfogyasztotta volna a mérgezett ételt.

A család feljelentést tett a rendőrségen, az ügyben

állatkínzás bűntette miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen.

A gazda szerint a szomszédokkal jó kapcsolatot ápolnak, nem tudnak haragosról, aki a támadás mögött állhatna.

Az alapítvány közleménye szerint Black nemcsak egy kutya, hanem „felbecsülhetetlen érték”, aki emberek életét menti, és bármikor újra szolgálatba állhat. A szervezet arra kéri a lakosságot, hogy hasonló esetekben haladéktalanul értesítsék a hatóságokat.

Fotónk illusztráció, egy másik mentőkutya gyakorlatát mutatja.

Kezdőlap    Belföld    Mérget dobtak a világhírű magyar mentőkutya elé

mérgezés

mentőkutya

black

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rézdrótokon függő civilizáció: most minden a kábeleken múlik

Rézdrótokon függő civilizáció: most minden a kábeleken múlik
Minden, ami modern, rézzel kezdődik. Az elektromos autótól a mesterséges intelligenciáig. A bányák késnek, az ércek szegényebbek, a világ pedig egyre éhesebb az energiára, amit réz nélkül lehetetlen szállítani. Ez a fém lett az ipari forradalom új hőse. Nem látványos, de pótolhatatlan. Az árfolyam emelkedése így nem a piac szeszélye, hanem a civilizáció fizikai törvénye.
VIDEÓ
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fordulat az atomhatalom határmenti konfliktusában, megszületett a megállapodás

Fordulat az atomhatalom határmenti konfliktusában, megszületett a megállapodás

Pakisztán és Afganisztán vasárnap azonnali tűzszünetről állapodott meg a Katarban folytatott tárgyalásokat követően, amelyek célja az volt, hogy tartós békét teremtsenek a két ország határán, miután az ott történt összecsapások több tucat halálos áldozatot követeltek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt az őszi gyepszellőztetés ideje: ez a gyepszellőztetés menete, fontos az őszi gyeptrágya használata

Itt az őszi gyepszellőztetés ideje: ez a gyepszellőztetés menete, fontos az őszi gyeptrágya használata

Hogyan történik a gyepszellőztetés ősszel és az őszi gyeptrágya használata? Nézzük, mi mindent kell tudnunk az őszi gyepszellőztetés menetéről, a gyakori hibalehetőségekről!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'No Kings' protests draw huge crowds as anti-Trump rallies sweep across US

'No Kings' protests draw huge crowds as anti-Trump rallies sweep across US

The demonstrations against the US president - which Republicans had called "hate-America rallies" - were boisterous but peaceful.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 19. 07:10
Elhunyt a polgármester, négyen indulnak a posztjáért
2025. október 19. 06:25
Bébiételként postázták a drogokat - videón, ahogy 460 rendőr csap le Magyarország-szerte
×
×
×
×