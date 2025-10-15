Ezekkel a nyerőszámokkal nagyon meggazdagodott egy magyar szerda este

Több mint 143 millió forintot nyert valaki szerda este. A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint az október 15-én megtartott 42. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:
Első számsorsolás:
- 8 (nyolc)
- 10 (tíz)
- 11 (tizenegy)
- 15 (tizenöt)
- 18 (tizennyolc)
- 22 (huszonkettő)
- 28 (huszonnyolc)
Második számsorsolás:
- 3 (három)
- 8 (nyolc)
- 14 (tizennégy)
- 15 (tizenöt)
- 19 (tizenkilenc)
- 24 (huszonnégy)
- 31 (harmincegy)
Nyeremények:
- 7 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 143 420 325 forint;
- 6 találatos szelvény 61 darab, nyereményük egyenként 258 010 forint;
- 5 találatos szelvény 2480 darab, nyereményük egyenként 6345 forint;
- 4 találatos szelvény 35 154 darab, nyereményük egyenként 2320 forint.