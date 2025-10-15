ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 15. szerda
Ezekkel a nyerőszámokkal nagyon meggazdagodott egy magyar szerda este

Infostart / MTI

Egyetlen telitalálatos szelvény volt a Skandináv lottón.

Több mint 143 millió forintot nyert valaki szerda este. A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint az október 15-én megtartott 42. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:

Első számsorsolás:

  • 8 (nyolc)
  • 10 (tíz)
  • 11 (tizenegy)
  • 15 (tizenöt)
  • 18 (tizennyolc)
  • 22 (huszonkettő)
  • 28 (huszonnyolc)

Második számsorsolás:

  • 3 (három)
  • 8 (nyolc)
  • 14 (tizennégy)
  • 15 (tizenöt)
  • 19 (tizenkilenc)
  • 24 (huszonnégy)
  • 31 (harmincegy)

Nyeremények:

  • 7 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 143 420 325 forint;
  • 6 találatos szelvény 61 darab, nyereményük egyenként 258 010 forint;
  • 5 találatos szelvény 2480 darab, nyereményük egyenként 6345 forint;
  • 4 találatos szelvény 35 154 darab, nyereményük egyenként 2320 forint.

