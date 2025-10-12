ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.67
usd:
337.86
bux:
101990.76
2025. október 12. vasárnap Miksa
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Bombával fenyegettt, nem sokáig

Infostart / MTI

Bombafenyegetés miatt elfogtak egy férfit Csepelen - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A tájékoztatás szerint a rendőrséget szombaton este, 20 óra 43 perckor hívta fel egy férfi azt közölve, hogy egy csepeli címen több postaládába is bombát helyezett el. A rendőrök a helyszínen nem találtak robbanószerkezetet, a bejelentés valótlan volt.

A telefonálót a kerületi rendőrök alig fél órán belül elfogták XXI. kerületi lakcímén.

A 44 éves M. Lászlót a BRFK XXI. kerületi rendőrkapitányságán előállították, gyanúsítottként kihallgatták közveszéllyel fenyegetés bűntett megalapozott gyanúja miatt, majd őrizetbe vették.

Kezdőlap    Belföld    Bombával fenyegettt, nem sokáig

rendőrség

csepel

bomba

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lépni sem lehet az orosz drónoktól, szuperfegyvert kaphat szövetségesétől Kijev - Háborús híreink vasárnap

Lépni sem lehet az orosz drónoktól, szuperfegyvert kaphat szövetségesétől Kijev - Háborús híreink vasárnap

A hétvége során ismét gondot okoztak az ismeretlen, feltételezhetően orosz drónok Európa légterében, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton a legendás Tomahawk rakétákról tárgyalt Donald Trumppal. Az orosz csapatok elkezdtek behatolni Kupjanszk területére, északra helyeződött át az offenzíva. Kijev és Moszkva kölcsönösen igyekszik minél nagyobb kárt tenni egymás energetikai infrastruktúrájában. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Növekvő forgalomban erősödött a BUX a héten

Növekvő forgalomban erősödött a BUX a héten

Növekvő forgalomban erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten,

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel expects hostages to be released Monday morning, as Trump prepares for Middle East visit

Israel expects hostages to be released Monday morning, as Trump prepares for Middle East visit

Elsewhere, dozens of aid trucks have been seen crossing into Gaza, but UN agencies say this falls short of what is needed in the territory.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 12. 13:47
Választási bejelentést tett az előzetesből szabadult óbudai polgármester
2025. október 12. 13:29
Elhunyt Hajdu Lotti
×
×
×
×