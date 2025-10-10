ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 10. péntek
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a Danube Institute szervezésében megtartott, Rod Dreher könyvéből készült Live Not By Lies című dokumentumfilm vetítése előtt a Lónyay-Hatvany Villában 2025. május 8-án.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Orbán Balázs: ezért lett "kitéve a szűre" annak idején a Tisza Párt jelenlegi szakértőjének

Infostart / MTI

Az emberek kétharmada átlát a Tisza szándékain. Köszönik, de nem kérnek belőle! - vélekedett a miniszterelnök politikai igazgatója csütörtök este a Facebookon.

"A Tisza Párt azzal dicsekszik, hogy olyan szakértők csatlakoztak hozzájuk, mint Kármán András. Én nem lennék erre olyan büszke. Kármán András egy bankár. Mindig is az volt" - fogalmazott Orbán Balázs.

Felidézte: az a legnagyobb nézeteltérése a mostani kormánnyal, hogy mi be akartuk vonni a bankokat a közteherviselésbe és bevezettük a bankadót, ő pedig ezzel nem értett egyet. "Ezért lett kitéve a szűre. Hova ment egyből? Egy bankba. Amelyik folyamatosan követeli azóta is a bankok terhének csökkentését" - tette hozzá.

Orbán Balázs szerint "a Napnál is világosabb, hogy egy ilyen gazdasági főember ki akarja vezetni a bankadót. Az így kieső bevételt viszont valamiből pótolni kell majd. Honnan? A dolgozó emberek, a családok, a vállalkozások zsebéből. Adóemeléssel". Kármánnal és a Tisza Párttal visszatérne a neoliberális recept: semmi teher a bankokon, minden a családokon - írta Orbán Balázs.

Erre készülnek, ezt most már a vak is látja. Minden más csak porhintés. "Választást kell nyerni, utána mindent lehet" - olvasható a bejegyzésben.

A miniszterelnök politikai igazgatója azt írta: az emberek kétharmada átlát a Tisza szándékain. Köszönik, de nem kérnek belőle! Április után lehet visszamenni bankárkodni.

