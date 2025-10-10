Orbán Balázs: ezért lett "kitéve a szűre" annak idején a Tisza Párt jelenlegi szakértőjének

"A Tisza Párt azzal dicsekszik, hogy olyan szakértők csatlakoztak hozzájuk, mint Kármán András. Én nem lennék erre olyan büszke. Kármán András egy bankár. Mindig is az volt" - fogalmazott Orbán Balázs.

Felidézte: az a legnagyobb nézeteltérése a mostani kormánnyal, hogy mi be akartuk vonni a bankokat a közteherviselésbe és bevezettük a bankadót, ő pedig ezzel nem értett egyet. "Ezért lett kitéve a szűre. Hova ment egyből? Egy bankba. Amelyik folyamatosan követeli azóta is a bankok terhének csökkentését" - tette hozzá.

Orbán Balázs szerint "a Napnál is világosabb, hogy egy ilyen gazdasági főember ki akarja vezetni a bankadót. Az így kieső bevételt viszont valamiből pótolni kell majd. Honnan? A dolgozó emberek, a családok, a vállalkozások zsebéből. Adóemeléssel". Kármánnal és a Tisza Párttal visszatérne a neoliberális recept: semmi teher a bankokon, minden a családokon - írta Orbán Balázs.

Erre készülnek, ezt most már a vak is látja. Minden más csak porhintés. "Választást kell nyerni, utána mindent lehet" - olvasható a bejegyzésben.

A miniszterelnök politikai igazgatója azt írta: az emberek kétharmada átlát a Tisza szándékain. Köszönik, de nem kérnek belőle! Április után lehet visszamenni bankárkodni.