Felpörögtek a traffipaxok: brutális bírságözön

Majdnem 20 százalékkal emelkedett a gyorshajtásért kiszabott bírságok száma 2025 első nyolc hónapjában 2024 hasonló időszakához képest – közölte a Pénzcentrum kérdésére az Országos Rendőr-főkapitányság hozzátéve, hogy 2024 január-augusztusban pedig 9,4 százalékkal több gyorshajtási bírság volt, mint 2023 azonos időszakában.

Az idei év első nyolc hónapjában 610 200 gyorshajtó kapott büntetést, mialatt tavaly ilyenkor még csak 509 024, 2023 január-augusztusban pedig 465 468 esetet regisztráltak a hatóságok.

2025-ben nem bővült a rendőrség tulajdonában, lévő fixen telepített sebességmérő készülékek helyszíneinek a száma, és ez nincs tervben sem. „Ilyen fix telepítésű berendezéseket jellemzően az önkormányzatok, mint közútkezelők szereznek be és telepítenek jelenleg, és kezdeményezik a VÉDA rendszerhez való kapcsolat kialakítását” – tette hozzá a rendőrség.

Csaknem 12 milliárd forintot nem fizettek be a gyorshajtásért megbüntetett sofőrök, a tavalyi és a tavalyelőtti évben összesen 266 ezer sofőr nem adta meg a tartozását 2023 és 2024 során. Összességében több mint 64 milliárd forintra rúgott a kiszabott büntetések összege.

Kiderült az is, hogy a megbírságolt sofőrök szívesen trükköznek is: előfordul, hogy például egy 30 ezres bírságra csak 25 ezret fizetnek, ugyanis a maradék 5 ezer forint kismértékű bírságnak számít, amire elévül a végrehajtás.

A legmagasabb kiszabott bírság a maximália 468 ezer forint volt, amelyet egy autós kapott, aki az Üllői úton, egy 50 km/órás sebességkorlátozás mellett 158 km/órával hajtott. A legdurvább gyorshajtások több helyszínen történtek: például a Szentendrei úton (147 km/h egy 50-es zónában), a Váci úton (134 km/h), a Ferihegyi repülőtérre vezető úton (135 km/h), és a 6-os főút XXII. kerületi szakaszán, ahol valaki 60 helyett 153 km/h-val közlekedett.

Az alábbi fix sebességmérők kapták el a legtöbb gyorshajtót: