Meg akarta ölni a gyógyszerészt a reklamáló vevő - képek

A vádirat szerint egy Dabas közeli településen élő férfi – az ügy vádlottja – 2024 októberében megjelent egy dabasi gyógyszertárban és kifogásolta a korábban ott vásárolt krém összetételét.

A gyógyszertárban dolgozók nyugtatni próbálták a vádlottat, de a férfi egyre idegesebb lett - olvasható a Pest Vármegyei Főügyészség közleményében.

A vádlott a gyógyszerész felvilágosítását követően is

tovább hangoztatta, hogy a gyógyszerből szándékosan kihagyták a hatóanyagot. A férfi ekkor a gyógyszerészt megöléssel és a gyógyszertár megrongálásával fenyegette meg,

amely miatt a dolgozók rendőri segítséget kértek.

Az elkövető a kiérkező rendőrök jelenlétében sem hagyott fel magatartásával, a gyógyszerészt és a többi dolgozót is tovább fenyegette, így a járőr őt előállította.

A vádlott az eseményeket követően több hónappal, 2025 márciusában egy, az ingatlana előtt megálló autóra támadt. Egy ütleggel betörte a személygépkocsi szélvédőjét, jobb oldali ablaküvegeit és letörte az egyik visszapillantó tükrét, 100.000 forint kárt okozva.

A Dabasi Járási Ügyészség a férfit közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével, továbbá rongálás vétségével vádolja és ezért vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozza. A vádlott bűnösségéről a Dabasi Járásbíróság fog dönteni.

A rendőrségi szemlefotókon a vádlott által a gépkocsiban okozott rongálás nyomai láthatók.

Dabasi Járási Ügyészség