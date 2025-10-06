ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.89
usd:
332.05
bux:
99921.6
2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Meg akarta ölni a gyógyszerészt a reklamáló vevő - képek

Infostart

A Dabasi Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és más bűncselekmény miatt vádat emelt egy férfival szemben, aki megöléssel fenyegetve akadályozta munkájában a gyógyszerészt.

A vádirat szerint egy Dabas közeli településen élő férfi – az ügy vádlottja – 2024 októberében megjelent egy dabasi gyógyszertárban és kifogásolta a korábban ott vásárolt krém összetételét.

A gyógyszertárban dolgozók nyugtatni próbálták a vádlottat, de a férfi egyre idegesebb lett - olvasható a Pest Vármegyei Főügyészség közleményében.

A vádlott a gyógyszerész felvilágosítását követően is

tovább hangoztatta, hogy a gyógyszerből szándékosan kihagyták a hatóanyagot. A férfi ekkor a gyógyszerészt megöléssel és a gyógyszertár megrongálásával fenyegette meg,

amely miatt a dolgozók rendőri segítséget kértek.

Az elkövető a kiérkező rendőrök jelenlétében sem hagyott fel magatartásával, a gyógyszerészt és a többi dolgozót is tovább fenyegette, így a járőr őt előállította.

A vádlott az eseményeket követően több hónappal, 2025 márciusában egy, az ingatlana előtt megálló autóra támadt. Egy ütleggel betörte a személygépkocsi szélvédőjét, jobb oldali ablaküvegeit és letörte az egyik visszapillantó tükrét, 100.000 forint kárt okozva.

A Dabasi Járási Ügyészség a férfit közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével, továbbá rongálás vétségével vádolja és ezért vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozza. A vádlott bűnösségéről a Dabasi Járásbíróság fog dönteni.

A rendőrségi szemlefotókon a vádlott által a gépkocsiban okozott rongálás nyomai láthatók.

Dabasi Járási Ügyészség
Dabasi Járási Ügyészség
Dabasi Járási Ügyészség
Dabasi Járási Ügyészség

Kezdőlap    Belföld    Meg akarta ölni a gyógyszerészt a reklamáló vevő - képek

vádemelés

ügyészség

közfeladatot ellátó személy elleni erőszak

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Katona Csaba: az aradi kivégzésnek egyértelmű és világos üzenete volt – a lázadóknak nincs kegyelem

Katona Csaba: az aradi kivégzésnek egyértelmű és világos üzenete volt – a lázadóknak nincs kegyelem

Valóban nem sejtette Batthyány Lajos és a 13 tábornok, hogy kivégzés is lehet az ítélet? Hogyan próbálták Ferenc Józsefet népszerűsíteni Magyarországon? Katona Csaba történész, a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársa ezekről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Egység és megosztottság – így emlékeztek meg a parlamentben az aradi vértanúkról

Nemzeti gyásznap: az aradi vértanúkra emlékezünk

VIDEÓ
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.08. szerda, 18:00
Balog Ádám
a Kavosz igazgatótanácsának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Drámai döntés: az ENSZ menekültügyi szervezete kénytelen elbocsátani munkavállalóinak negyedét

Drámai döntés: az ENSZ menekültügyi szervezete kénytelen elbocsátani munkavállalóinak negyedét

Csaknem ötezer dolgozójától vált meg idén az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) az adományozó államoktól érkező támogatások elapadása miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eszement drágulás a boltokban: ötödével kerül többe ez a termék, mégis mi folyik itt?

Eszement drágulás a boltokban: ötödével kerül többe ez a termék, mégis mi folyik itt?

Tízmillió tojó hiányzik az egész EU-ból, ami a tavaszi madárinfluenza-járvány miatt nincs meg, és ez az árakat is alaposan felverte.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
France in fresh political crisis as PM Lecornu quits after 26 days

France in fresh political crisis as PM Lecornu quits after 26 days

Lecornu was asked by President Macron to stay on until Wednesday in a last-ditch attempt to achieve "stability" for the country.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 6. 19:20
Republikon: nem volt nyáron trendforduló, nem változott érdemben a két nagy párt támogatottsága
2025. október 6. 19:09
Több mint 150 éves, ikonikus épületet újít fel és tölt meg újra élettel az MCC
×
×
×
×