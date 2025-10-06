Egy program, amely során a mentor is tanulhat a mentorálttól – hasznos pályázat kémiatanároknak

A Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Alapítvány az Egis Gyógyszergyár közreműködésével harmadik alkalommal írta ki a kémiatanárok munkáját támogató pályázatát. Olyan szakpedagógusok számára hirdették meg ismét a mentorprogramot, akiknek hasznos segítséget jelenthet a tapasztaltabb kollégáiktól kapott szakmai támogatás. Az alapítvány elnöke az InfoRádióban azt mondta, viszonylag sok kémiatanárt – köztük fiatal pályakezdőket is – nemrég képeztek át ennek a tantárgynak az oktatására, illetve nagy számban vannak olyanok is, akik a közelmúltban kezdtek el kémiát tanítani például a biológia mellett vagy olyan feladatot kaptak, hogy vegyenek részt az érettségire való felkészítésben. Ezek a megbízatások, feladatok sok plusz teherrel járnak, ezért a tanárok segítségre szorulnak nemcsak szakmailag, hanem pedagógiai szempontból is. A mentorprogram révén ezek a pedagógusok tapasztaltabb, már évtizedek óta a pályán dolgozó tanároktól kapnak támogatást, útba igazítást.

Holtzer Péter hozzátette: kortól függetlenül bárki pályázhat, aki szaktárgyi, pedagógiai vagy módszertani kérdésekben támogatást, online tapasztalatcserét venne igénybe. A jelentkezési határidő október 10., péntek. További részletek ezen a weboldalon, valamint az alapítvány Facebook-oldalán olvashatók. Jelentkezhetnek pályakezdők, a közelmúltban pályára lépők, átképzett kémiatanárok vagy új kihívásokkal szembesülők (például érettségi felkészítést vállalók).

Az alapítvány elnöke szerint egy tapasztaltabb kolléga sok mindenben segítheti a fiatalabb kémiatanárok munkáját. Tanácsot adhatnak például abban, hogyan, milyen módszerekkel érdemes az órákat megtartani, hogy végig izgalmasak legyenek a diákok számára. Sok kémiatanár kerülhet abba a helyzetbe is, hogy tanulmányi versenyre kell felkészítenie a tanulóit, és a mentorok ebben is hatékony segítségnyújtást tudnak adni. Holtzer Péter úgy fogalmazott, az érintettek, „szembesülhetnek csomó olyan új helyzettel, ami korábban még nem jött szembe velük”. Egyes kémiatanárok nem gimnáziumban, hanem technikumban tanítanak, ahol más típusú kihívások érik őket, így jól jönnek nekik a tanácsok.

Maga a mentorálás online zajlik, és igyekeznek úgy kialakítani a párosítást, hogy a jelentkezők igényeinek megfeleljen.

Ez azt jelenti, hogy feladatcentrikusan kap egy-egy mentort mindegyik érintett. Érkeznek egyedi kérések is, melyek közül Holtzer Péter kiemelte azt a tavalyi esetet, amikor egy fiatal kémiatanár az angol szaknyelvben szeretett volna továbblépni. Ezt a kérést is tudták teljesíteni, találtak egy olyan pedagógust, aki kiválóan át tudta adni a kémia tantárgyhoz kapcsolódó ismereteket, tanulmányokat, kutatásokat angol nyelven.

A pályázatot harmadszor írják ki, az elmúlt két évben már számos tapasztalatot szerzett az alapítvány. Holtzer Péter elmondta: a korábbi mentoráltak nagyon örültek a sok segítségnek, támogatásnak, amit kaptak, a legtöbbjük előrébb tudott lépni azon a területen, amelyen szeretett volna. Hasonló jó, hasznos tapasztalatokról számoltak be a mentorok, akik a különböző beszélgetések, foglalkozások után rengeteg pozitív visszajelzést kaptak, sőt bizonyos esetekben a mentorok is új ismereteket szerezhettek tanítványaiktól. Holtzer Péter ennek különösen örül, ugyanis így a mentorok is „rá tudnak tekinteni a kémiatanítás egy másik aspektusára, egy másik helyzetre, vagyis mindkét fél számára nagyon hasznos ez a program”.