Akcióba lendülnek a rendőrök, erre vadásznak a héten

„Figyelj az útra” elnevezéssel országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak a rendőrök október 6. és 12. között – hívja fel a figyelmet a police.hu.

Megismétlik az idén szeptemberben tartott közlekedésbiztonsági akciót, mert a tapasztalatok szerint továbbra is sok sofőr vezetés közben kezében tartja a mobiltelefonját és a biztonsági öv használatát is többen elmulasztják.

Jövő héten az ország egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség.