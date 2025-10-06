ARÉNA - PODCASTOK
Megállítanak egy teherautót rendőrök Budapesten, a 6-os főút bevezető szakaszán tartott ellenőrzésen 2024. február 23-án. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoportjának (ROADPOL) éves ellenőrzési terve alapján országos akciót tart a rendőrség a közutakon február 19. és 25. között. Kiemelt figyelmet fordítanak a vezetési és pihenőidővel, valamint a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok betartására, továbbá a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét is vizsgálják.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Akcióba lendülnek a rendőrök, erre vadásznak a héten

Infostart

Szeptember után, októberben is a menet közbeni telefonálást és a biztonsági öv használatát is ellenőrzik a rendőrök jövő hét hétfőtől a ROADPOL közlekedésbiztonság keretei között.

„Figyelj az útra” elnevezéssel országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak a rendőrök október 6. és 12. között – hívja fel a figyelmet a police.hu.

Megismétlik az idén szeptemberben tartott közlekedésbiztonsági akciót, mert a tapasztalatok szerint továbbra is sok sofőr vezetés közben kezében tartja a mobiltelefonját és a biztonsági öv használatát is többen elmulasztják.

Jövő héten az ország egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség.

biztonsági öv

police.hu

roadpol

