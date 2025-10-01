ARÉNA
2025. október 1. szerda
Közúti ellenőrzésre figyelmeztető tábla a budapesti Nagykőrösi úton telepített Véda közúti intelligens kamerának nevezett új fix traffipaxok közelében 2016. április 4-én. Az új kamerák, amelyek április 5-én reggeltől fognak működni, sebességmérés mellett - a többi között - forgalomszámlálásra és többféle szabályszegés felismerésére, dokumentálására is alkalmasak. A rendszer 160 mobil sebességmérőt, valamint az ország egész területén 365 fixtelepítésű komplex közlekedésellenőrző pontot (KKEP) foglal magában, 134 útszakaszon.
Nyitókép: Koszticsák Szilárd

Vigyázat, most százezres bírságokat osztanak a rendőrök Budapesten

Infostart

A kőbányai rendőrök 331 gyorshajtóról készítettek felvételt. Egy sofőr a megengedett sebesség duplájával száguldott, több mint 100 ezer forint bírságra számíthat.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársai szeptember 22. és 28. között állványon elhelyezett, valamint menet közben rögzítő eszközzel tartottak ellenőrzést. Összesen 331 sebességtúllépést mértek be - írja a police.hu

A legkirívóbb esetet az Albertirsai úton rögzítették, ahol egy autós a megengedett 50 km/óra helyett 104 km/órás sebességgel közlekedett, amiért 140 ezer forint közigazgatási bírság büntetést kell megfizetnie. Egy sofőr pedig az Üllői úton lépte túl jóval az 50 km/órás sebességhatárt: 93 km/órával közlekedett, ami 100 ezer forint közigazgatási bírsággal sújtható.

A közlekedési balesetek számának csökkentése érdekében a BRFK a jövőben is szervez hasonló ellenőrzéseket.

