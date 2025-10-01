Vigyázat, most százezres bírságokat osztanak a rendőrök Budapesten

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársai szeptember 22. és 28. között állványon elhelyezett, valamint menet közben rögzítő eszközzel tartottak ellenőrzést. Összesen 331 sebességtúllépést mértek be - írja a police.hu

A legkirívóbb esetet az Albertirsai úton rögzítették, ahol egy autós a megengedett 50 km/óra helyett 104 km/órás sebességgel közlekedett, amiért 140 ezer forint közigazgatási bírság büntetést kell megfizetnie. Egy sofőr pedig az Üllői úton lépte túl jóval az 50 km/órás sebességhatárt: 93 km/órával közlekedett, ami 100 ezer forint közigazgatási bírsággal sújtható.

A közlekedési balesetek számának csökkentése érdekében a BRFK a jövőben is szervez hasonló ellenőrzéseket.