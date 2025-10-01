Elkészült a rendelet, kiderült, mennyit kapnak a nyugdíjasok

Orbán Viktor a Facebookon számolt be arról, hogy elvégezte az utolsó simításokat a 2025 november havi kiegészítő nyugdíjemelésről szóló kormányrendeleten. Az infláció magasabb lett, mint előre jelezték, ezért jár a plusz pénz a nyugdíjasoknak.

"Pontos elszámolás, hosszú barátság – azt ígértük, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből, ezt a vállalásunkat minden évben teljesítettük, idén is így lesz ez. Minden nyugdíjas megkapja azt, ami jár még az év végéig, reményeim szerint már novemberben" – fogalmazott a miniszterelnök, akinek szavai szerint a jogosultak

átlagosan 51 ezer forintot

kapnak.

"Nagy dolog, Európában mindenhol spórolnak, ha fizetni kell szívják a fogukat, mert elküldték a pénzüket Ukrajnába, ha Ukrajnában van a pénzed, akkor nem tudsz nyugdíjat emelni, nem tudsz segíteni a családoknak meg a fiataloknak sem. De mi nem engedtük, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen, ezért most van családtámogatás, emelkedést tudunk indítani a fiataloknak és lakásprogramot, és a nyugdíjasok is megkapják azt, ami jár. Ma ráadásul idősek napja van. Isten éltesse a nyugdíjasokat!" – mondta Orbán Viktor, amikor aláírta a rendeletet.