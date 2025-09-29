ARÉNA
2025. szeptember 29. hétfő
Nyitókép: Pexels.com

Elhunyt Piros Attila rendőr dandártábornok

Infostart

Meghalt Piros Attila rendőr dandártábornok, aki korábban az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkára, az ORFK hivatalvezetője és öt évig Somogy rendőrfőkapitánya volt.

Elhunyt Piros Attila rendőr dandártábornok, aki 2012 őszétől töltötte be a főkapitányi tisztséget Somogyban, előtte az ORFK hivatalvezetője volt, korábban pedig az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkára.

Piros Attilát sokan szigorú átszervezőként tartották számon a megyében, vezetése alatt jelentősen javultak a mutatók. Míg 2012-ben 18724 bűncselekményt regisztráltak Somogyban, 2016-ban mindössze 7068-at – írja a sonline.hu.

A somogyi rendőrség közösségi oldalán úgy fogalmaz: „A rendőr-főkapitányság vezetése és a testület teljes személyi állománya részvéttel osztozik a gyászban.”

