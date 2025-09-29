Éjjeli szarvasszerenád verte fel a lakótelep lakóit – videó

A hazai erdőkben már javában tart a szarvasbőgés, de idén nemcsak a természetjárók, hanem a salgótarjáni lakótelepen élők is testközelből hallhatták a gímszarvasok különleges „szerelmi dalát” – írja a HellóVidék.

Egy helyi érdekeltségű Facebook-csoportban megosztott videó tanúsága szerint ugyanis egy méretes szarvasbika a panelházak között bőgött hosszasan az éjszaka közepén, hátborzongató koncertet adva az ott élőknek.

A szakértők szerint a párzási időszakban a bikák egyre bátrabbak, és olykor a városok szélére is bemerészkednek. Ez ugyan nagy élményt jelenthet a helyieknek, ugyanakkor nem árt óvatosnak lenni: a vadállatok kiszámíthatatlanul mozognak, így a közlekedőknek érdemes különösen figyelni a város környéki utakon.