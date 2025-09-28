"Megkondítják a harangot, ha veszélyt látnak" - újabb vélemény a Ferenciek térén történt incidensről

"Bár közterületeken lehet gyülekezni, de kell intelligencia ahhoz, hogy legalábbis rendszeresen, nem zavarunk meg egy templomot" - fogalmazott Filemon Norbert, hozzátéve, amikor a felvételeket látta, hogy "a tüntető tömeg bizonyos részei be akarnak törni a templomba", mert zavarja őket a harangszó, arra gondolt, hogy ilyen esetek a francia forradalom során, vagy a totalitárius ideológiák idején történhettek.

A felvételek alapján felidézte, maga Hadházy Ákos hivatkozik arra, hogy levelet kapott Reisz Pál lelkésztől, amelyben a lelkész kifejtette, zavarják a templom működését a rendszeres tüntetések.

Hozzátette: a templomban naponta hét mise van, reggeltől estig gyóntatnak, folyamatos a hitélet, és nyilvánvalóan a híveket is zavarja a tüntetés.

Filemon Norbert annak is hangot adott, ha egy országban az emberek nem értenek egyet, sokszor fundamentális kérdésekben sem, akkor a józan ész szabályait kell alkalmazni az együttélésre.

A ferencesek jelezték, hogy probléma van, mert nem tudják ellátni a szakrális tevékenységüket, és kell, hogy legyen erre fogadókészség a tüntetők részéről, például keresnek egy teret egy sarokkal arrébb – tette hozzá.

Felidézte, a kommunizmus idején használták azt a kifejezést, hogy "az egyház ne politizáljon, vagy hogy a templomban lehet hinni". Mintha most már az is baj lenne, ha a papok próbálják ellátni a tevékenységüket - fűzte hozzá.

Filemon Norbert műsorvezetői kérdésre azt mondta:

megfontolandó, hogy legyen külön védelme a szakrális tereknek,

azzal együtt, hogy nyilvánvalóan biztosítani kell a tüntetők jogát is arra, hogy kifejezzék a véleményüket.

Az interjúban a kutatási vezető kitért arra is, hogy a harang több okból szólhat: hívhatják vele az embereket misére, az Úrangyala imádságot harangszóra mondják, de a középkortól hagyománya van, hogy megkondítják a harangot, ha veszélyt látnak, lehet, hogy itt is erre gondoltak a ferencesek.