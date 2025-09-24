Ferences papot vett védelmébe Orbán Viktor

Orbán Viktor úgy fogalmazott, Hadházy Ákos gyűlöletkommandója rátámadt a 82 éves Pál atyára a Ferenciek téri templom kapujában.

"Sötét időket idéző sötét erők" - tette hozzá.

Kiemelte, "kiállunk Pál atya mellett, és megvédjük őt. Szolidaritás", írta, majd követői figyelmébe ajánlotta az este fél 7-kor kezdődött szentmisét. "Állítsuk meg a gyűlölet erőit!" - szólított fel a miniszterelnök.

Orbán Viktor bejegyzéséhez csatolta Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő keddi tüntetésén készült videót, amelyen az látható, hogy a tüntetők és a képviselő vitatkozik a szerzetessel.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő előzőleg kiírta a maga verzióját a történtekről: mint írta, 17 percen át harangoztak a Ferenciek terén zajló tüntetése idején, amivel zavarták az eseményt. Hadházy Ákos tudni akarta, miért harangoznak ilyen rendkívüli terjedelemben, de a választ adó Reisz Pál - szerinte - ellentmondásba keveredett, amikor egyszer azt mondta, a misére érkezőket hívogatta a harang, másszor pedig azt, hogy szándékosan zavarták a haranggal a tüntetést.