ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.92
usd:
335.9
bux:
98359.6
2025. szeptember 26. péntek Jusztina, Pál
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Facebook/Lázár János

Lázár János: be kell vezetni itthon a kémiai kasztrálást

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Az építési és közlekedési miniszter szerint a pedofil bűncselekményt elkövetőket tényleges életfogytiglanra kell ítélni és be kell vezetni Magyarországon is a kémiai kasztrálást. Lázár János erről Sopronban beszélt, a Lázárinfón.

Lázár János a legsúlyosabb bűncselekménynek tartja a kiszolgáltatott emberek sérelmére elkövetett bűncselekményeket, és úgy látja, hogy ha egy gyerekkel szemben valaki pedofíliát követ el, ha egy gyereket megerőszakol, azzal szemben a halálbüntetés lenne az igazságos.

„Az Európai Unió ezt tiltja, de két javaslattal élnünk kell, és ma itt Sopronban két javaslatot teszek a kormány és a parlament asztalára. Akit pedofil bűncselekményen kapnak el, és bebizonyosodik a bűnössége, azt lehessen Magyarországon tényleges életfogytiglanra ítélni. A másik javaslatom, hogy be kell vezetni az Európában már létező kémiai kasztrálást. Én vidéki gyerek vagyok, sőt tanyán nevelkedtem részben, felénk ezt úgy mondanák, hogy a pedofilokat ki kell herélni, nincs más megoldás” – fogalmazott élesen Lázár János.

Az építési és közlekedési miniszter szerint ugyanakkor a pedofil bűncselekménnyel vádaskodókat is következetesen meg kell büntetni.

Meglátása szerint ami az elmúlt néhány napban történt néhány sajtótermék, befolyásos véleményvezér és politikus közreműködésével, azt mutatja, hogy alaptalan vádakkal meg akarják gyengíteni a magyar államot, a magyar kormányt. „Sem a Fidesz kormányzatban, sem a Fidesz vezetésében egyetlen egy pedofil sincs, minden vád teljes egészében alaptalan” – jelentette ki.

Lázár János arról is beszélt, hogy óriási baj lenne, ha 35 évvel a rendszerváltás után elszabadulna az erőszak az országban. Szerinte felelőtlen, hogy az ő akasztását kívánták, és az is felelőtlen dolog, hogy a Magyar Honvédség korábbi effektív vezetője fegyverrel jár lakossági fórumra.

„Erre semmi szükség nincsen. Vannak olyanok Nyugaton és Keleten is, akik azt akarják, hogy a magyarok egymásnak menjenek, destabilizálni akarják kívülről ezt az országot, és azt akarják, hogy Magyarország is káoszba süllyedjen, mint nagyon sok ország a világban” – vélekedett.

Minden magyar érdeke, hogy béke legyen a választásokig az országban – tette hozzá a miniszter, aki szerint a jelenlegi kormány nemcsak dumál, hanem valóra váltja az ígéreteit.

Lázár János azt is mondta, Magyar Péterék valójában Brüsszel programját akarják végrehajtani, aminek az a célja, hogy megszüntessék az egykulcsos személyi jövedelemadót, a 13. havi nyugdíjat és az alacsony rezsiárakat. A kormány pedig az Otthon Start programmal azt szeretné elérni, hogy mindenkinek saját otthona legyen.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Lázár János: be kell vezetni itthon a kémiai kasztrálást

lázár jános

bűncselekmény

pedofília

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor Debrecenben: Magyarországon ezt jelenti a Willkommenskultur
BMW

Orbán Viktor Debrecenben: Magyarországon ezt jelenti a Willkommenskultur
Elektromos BMW készül majd abban a debreceni autógyárban, amelynek átadóünnepségén szólalt fel a kormányfő. Történelmi és politikai párhuzamokban gazdag beszédében elmondta, a magyar ember szeret olyan vagányan gondolni magára, mint amilyen vagány a bajor autó. Úgy látja, Debrecen bekerült Európa zöld fővárosai közé.
Vár állott, most kőhalom – története legnehezebb időszakát éli a világ egyik legnagyobb autógyártója

Vár állott, most kőhalom – története legnehezebb időszakát éli a világ egyik legnagyobb autógyártója

Féltucat európai üzemében felfüggeszti a gyártást a Stellantis, amely több ezer embert küldött emiatt kényszerszabadságra. Krepsz Zoltán, Az Autó című szaklap főszerkesztő-helyettese az InfoRádióban elmondta: a vállalatcsoportnak több legyártott autója van annál, mint amennyit értékesíteni tud, és mivel nincs megfelelő kereslet, a hatékony gyárműködtetés miatt kell szünetet tartani a termelésben. Úgy véli, az új vezérigazgató megoldást találhat a problémákra, de nehéz örökséget kapott elődjétől.
VIDEÓ
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.26. péntek, 18:00
Bazsó Gábor Karotta
autópiaci és technológiai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egy helyben toporoghat idén is a magyar gazdaság

Egy helyben toporoghat idén is a magyar gazdaság

2025-ben rossz év vár a magyar gazdaságra: az Egyensúly Intézet mindössze 0,3%-os növekedést vár, miközben a beruházások tovább gyengítik a lendületet. A fogyasztás tartja életben a belföldi keresletet, de a szigorú monetáris politika és a gyengülő forint fékezik a kilábalást. Érdemi fordulatot az infláció lassú hűlése és az EU-pénzek gyorsuló beáramlása hozhat 2026-tól.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb bank licitált a 3% alá az Otthon Start hitellel: hamarosan robbanhat az ingatlanpiac?

Újabb bank licitált a 3% alá az Otthon Start hitellel: hamarosan robbanhat az ingatlanpiac?

Egyre nagyobb az érdeklődés az első lakásszerzőknek szóló, maximum 3 százalékos kamatozású Otthon Start lakáshitel iránt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Former FBI director James Comey indicted on two charges

Former FBI director James Comey indicted on two charges

James Comey says he is innocent and the charges are politically motivated, as they follow Trump pressure on prosecutors to act.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 26. 13:03
Orbán Viktor Debrecenben: Magyarországon ezt jelenti a Willkommenskultur
2025. szeptember 26. 12:30
Megvan a nemzeti konzultációra a pénz, és kiderült a harmadik kérdés is
×
×
×
×