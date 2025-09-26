ARÉNA
2025. szeptember 26. péntek Jusztina, Pál
Nyitókép: Pixabay

Kínozták és megölték a zárkatársukat a rabok

Infostart / MTI

Életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték azt a két férfit, akik éheztették, több órán át kínozták és bántalmazták zárkatársukat, aki meghalt.

Két férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélt csütörtökön a bíróság. Harmadik társuk segítségnyújtás halált okozó elmulasztása miatt 2 év 6 hónap börtönbüntetést kapott – tette közzé a Fővárosi Törvényszék pénteken a birosag.hu oldalon.

Az elsőrendű vádlott legkorábban 25 év múlva bocsátható feltételes szabadságra, a másodrendű vádlott erőszakos többszörös visszaeső, ezért őt nem kerülhet ki a rácsok mögül.

Az ítélet szerint a más ügyben jogerős szabadságvesztésre ítélt első- és másodrendű vádlott többször bántalmazta csendes, visszahúzódó zárkatársait, előfordult, hogy éheztették őket.

A későbbi áldozatot több napi éheztetés után gyorsított evésre kényszerítették, majd miután kikötözték kezeit és lábait, megverték. A bántalmazás során a két férfi felszólította a harmadrendű vádlottat és egy másik zárkatársukat, hogy ők is üssék meg a sértettet. Ők – a zárkán belüli fogvatartotti hierarchiában betöltött szerep megtartása érdekében, illetve a retorzióktól tartva – eleget tettek a követelésének, azonban csak nagyon kis erővel, egy-két ütést mértek a sértett felsőtestére, testi sértés okozásának szándéka nélkül.

Az első- és másodrendű vádlott megtiltotta a sértettnek, hogy részt vegyen a gyógyszerosztáson, hogy ne vegyék észre, mi történt. A harmadrendű vádlott látta, mi történik, de ő sem szólt – az áldozat pedig a bántalmazás miatt meghalt. Életét csak a rövid időn belül nyújtott orvosi segítség menthette volna meg.

„A sértett halálához vezető folyamat több órán át tartott, a bántalmazás módja és körülményei, az elszenvedett sérülések jellege az átlagost jóval meghaladó, elhúzódó fájdalmat, szenvedést, valamint félelmet okoztak az áldozatnak” – fogalmaz a közlemény.

Az ítélet nem jogerős, a vádlottak és védők fellebbeztek, az ügyész három nap gondolkodási időt tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozatra.

