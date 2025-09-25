Navracsics Tibor elmondta, mi az, ami neki már nem fér bele a kampányban

„A Veszprém vármegyei 3-as számú eddig egy viszonylag békés választókerület volt, legalábbis arra törekedtünk az elmúlt három és fél évben, hogy minden pártállású ember szót értsen a másikkal” – mondta az InfoRádióban Navracsics Tibor, és úgy értékelt, hogy a 2022-es választáson is a meglehetősen „mérgezett légkör” ellenére végig pozitív kampányt folytattak. „Az ellenfeleim nem mindig, de én végig tartottam magam a pozitív kampányhoz, részben azért is, hogy az országos politikának is megmutassuk: pozitív kampánnyal is lehet választást nyerni. Ami sikerült is” – fogalmazott.

A térség országgyűlési képviselője mégis úgy gondolta, ezúttal jobb lenne megelőzni azt, hogy eldurvuljon a helyi közbeszéd, ezért felhívással fordult ahhoz a két párthoz, mely már megnevezte a jelöltjeit: a Mi Hazánkhoz és a Demokratikus Koalícióhoz. „Elküldtem nekik e-mailen a tervezetét az etikai kódexnek, hogy hárman írjuk alá, és ezzel vessük meg az alapjait legalább egy békés és pozitív kampánynak” – mondta.

Bakk István, a DK jelöltje már reagált is, megköszönte a szívélyes invitálást, de azt mondta, hogy ő alapértelmezetten tisztességes és etikus, ezért neki erre nincsen szüksége.

„Készséggel hiszek az ellenzéki politikusnak, de az országos politikában éppen a Demokratikus Koalíció az egyik fő ágense annak a meglehetősen alpári és mocskolódó kampánynak, ami éppen most zajlik gyermekbántalmazás ügyben. De majd meglátjuk, hogy a választókerületben hogy lesz” – mondta Navracsics Tibor. A miniszter úgy véli, egyébként a DK politikusaival, valamint a szavazóival is meglehetősen könnyen szót lehetett érteni eddig helyben, és bízik abban, hogy ez a jövőben is így lesz. „Azért jó lett volna egy etikai kódex, ami ezt stabilizálja és garantálja is” – jegyezte meg.

Arra a kérdésre, hogy szerinte volt-e olyan választás, ahol betartották volna az etika szabályait, Navracsics Tibor azt válaszolta, hogy a múlt sok mindent megszépít, de úgy emlékszik, hogy 2002-ben fordult elő először igazán erős, negatív kampány az MSZP részéről, ami sokkolta a magyar közvéleményt. „Az 1994-es vagy az 1998-as választás ilyen szempontból pozitívabb hangulatú volt” – tette hozzá.

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter egyetértett azzal, hogy az általa felvetett kódex abból a szempontból talán nem a legjobb megnevezés, hogy nehézkes felsorolni az etikus és az etikátlan magatartásokat, hiszen az etikusság inkább egy érzés. Ezért valójában ez egy szándéknyilatkozat lenne, ahol az aláírásukkal hitet tesznek amellett, hogy mindannyian, akik a választókerületben indulnak, a vitákat fontosnak tartják, de tartózkodnak attól, hogy a másikat lejárassák, személyében támadják, vagy „nem sportszerű eszközöket” használjanak a kampányban. „Egy szándéknyilatkozat, ami kicsit olyan, mint a nemzetközi jogi dokumentumok, amelyek a bíróságon nem számonkérhetők, de azért komoly fegyelmező erő lehet, ha a jelöltek elköteleződnek nyilvánosan egy ilyen mellett” – fogalmazott a miniszter, megjegyezve: ezért „fájdalom kicsit”, hogy a DK politikusa úgy gondolja, hogy erre nincs szükség.

Navracsics Tibor felhívta a figyelmet arra is, hogy több alkalommal is indult egyéni választókerületben, és soha egyik jelöltet sem támadta személyében, személyes tulajdonsága miatt, hanem kizárólag az általa megfogalmazott terveket kritizálta adott esetben. Szerinte ez nagyon könnyen megoldható,

csak arra kell ügyelni – ahogyan a fociban szokás mondani –, hogy az ember a labdára és ne a babára menjen.

A miniszter megengedőbbnek tartja magát olyan esetekben, amikor egy vita hevében olyan dolgokkal vádolják meg egymást a felek, amit valójában nem vagy esetleg másképp terveznek. „Ez nekem nem negatív kampány. Nekem a negatív kampány az, amikor valakinek kifejezetten a személyét, kifejezetten a személyiségét, családját, rokonait, életét, tehát azokat a területeket támadják, amelyeknek, ha úgy vesszük, nincs köze a politikához, nincs köze ahhoz, hogy a térség jövőbeni országgyűlési képviselője hogyan látja el a dolgát, vagy mennyire lelkiismeretes” – jegyezte meg.

„A nézetek bírálata akár szigorúan és nagyon kritikusan is belefér, a másik magánélete, a másikról szóló durva hangú kiszólások, azok már nem” – összegezte. Navracsics Tibor úgy gondolja, hogy az egyéni választókerületi rendszer éppen azért jó, mert az adott térség sajátosságaihoz lehet igazítani egy-egy kampányt, az ő térsége meg viszonylag békés és jó hangulatú, és szeretné, ha ez így is maradna.