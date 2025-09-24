Francia tudós figyelmeztet a woke-izmus akadémiai térnyerésére

Xavier-Laurent Salvador, aki irodalmat és nyelvészetet oktat, társszerzője a Face à l'obscurantisme woke (A woke-mozgalom obskurantizmusával szemben) című, a Presses Universitaires de France (PUF) gondozásában nemrégiben megjelent kötetnek. A könyv 26 különféle tudományterületről érkező francia akadémikust gyűjt össze, akiket Salvador hangsúlyozottan „professzoroknak, kutatóknak, tudósoknak – tehát intézményileg legitimált szereplőknek” nevezett.

A könyv megjelenése sem volt botrányoktól mentes. Salvador elmondása szerint a kiadó eleinte visszautasította a kéziratot, ami éppen azokat a nyomásokat tükrözi, amelyeket a kötet meg kíván világítani. Csak hosszas küzdelem után jelent meg a kollektiv munka. „Évek óta azt halljuk, hogy a woke-izmus el fog tűnni, mint a maoizmus vagy a kommunizmus az egyetemi campusokon – egy mulandó divathullám a fiatalok körében – emlékezett vissza Salvador. – De több mint egy évtizeddel később még mindig itt van, és még mindig növekszik.”

A professzor párhuzamot vont a mai kultúrharcok és a korábbi autoriter rendszerek között. „A mai woke-izmusnak és kommunizmusnak közös pontja, hogy azt vallják: a szavak teremtik meg a valóságot” – magyarázta. Példaként hozta fel a magyar kultfilm, A tanú egyik jelenetét, ahol a hatóságok abszurd módon azt állítják, egy közönséges citrom valójában „magyar narancs”. Ez a jelenet Salvador szerint jól megmutatja, hogyan lehet a nyelvet manipulálva mesterséges valóságot létrehozni. „A woke-izmus ebben abszolút szélsőség: azt hiszi, hogy a kultúra tényleg meg tudja teremteni a valóságot” – tette hozzá.

Xavier-Laurent Salvador őszinte helyzetértékelést is adott a francia egyetemekről. Bár ragaszkodott hozzá, hogy az egyetemek „nem teljesen halottak”, elismerte, hogy a valódi beszélgetésekre szánt tér jelentősen beszűkült. Ezzel szemben az MCC-t olyan ritka közegként méltatta, ahol még mindig lehetőség nyílik ellentétes nézőpontok felvetésére. „Még mindig van remény – mondta –, de nem lehet annyira szabadon beszélni, mint itt az MCC-ben.”