Nagy Márton vitába száll Karácsony Gergellyel

A nemzetgazdasági miniszter keddi bejegyzése szerint Karácsony Gergely el akarja terelni a figyelmet arról, hogy katasztrofális helyzetbe irányította Budapestet. A főpolgármester korábban úgy nyilatkozott, hogy az állami elvonások ellehetetlenítik az önkormányzat működését, a közösségi oldalán pedig azt írta, hogy a főváros kivéreztetése alaptörvény-ellenes - emlékeztetett.

Nagy Márton szerint időhúzás, ami most történik, a kérdés pedig most az, hogy "ezt az átlátszó játékot ki, meddig hagyja".

Ebben "mindenkinek vaskos felelőssége van" - szögezte le a tárcavezető, aki változatlan alapvetésnek tekinti, hogy a kötelezettségeket mindenkinek be kell tartania, az adókat és a szolidaritási hozzájárulást mindenkinek be kell fizetnie.

Senki sem áll a törvények felett, senki sem lehet ez alól kivétel - hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter.