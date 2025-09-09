ARÉNA
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter CPAC
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Nagy Márton vitába száll Karácsony Gergellyel

Infostart / MTI

A szolidaritási adó nem ellentétes sem az alaptörvénnyel, sem a nemzetközi szerződésekkel, nem sérti az önkormányzati chartát, Karácsony Gergely tehát már megint csak politizál, és nem néz szembe a szakmai tényekkel - reagált a közösségi oldalán Nagy Márton a főpolgármester kijelentésére.

A nemzetgazdasági miniszter keddi bejegyzése szerint Karácsony Gergely el akarja terelni a figyelmet arról, hogy katasztrofális helyzetbe irányította Budapestet. A főpolgármester korábban úgy nyilatkozott, hogy az állami elvonások ellehetetlenítik az önkormányzat működését, a közösségi oldalán pedig azt írta, hogy a főváros kivéreztetése alaptörvény-ellenes - emlékeztetett.

Nagy Márton szerint időhúzás, ami most történik, a kérdés pedig most az, hogy "ezt az átlátszó játékot ki, meddig hagyja".

Ebben "mindenkinek vaskos felelőssége van" - szögezte le a tárcavezető, aki változatlan alapvetésnek tekinti, hogy a kötelezettségeket mindenkinek be kell tartania, az adókat és a szolidaritási hozzájárulást mindenkinek be kell fizetnie.

Senki sem áll a törvények felett, senki sem lehet ez alól kivétel - hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter.

