Szexuális szolgáltatást hirdetett volt barátnője nevében bosszúból egy férfi

A vádirat szerint a férfi 2023. év nyarától néhány hónapig párkapcsolatban élt a sértettel, kapcsolatuk azonban fokozatosan megromlott. A férfi a Győr környéki településen található otthonából a sértett nevében szexuális tartalmú hirdetést adott fel egy internetes oldalra.

Ennek során a vádlott a sértett nevét és telefonszámát rögzítette, illetőleg fényképeket töltött fel róla.

A vádlott bosszúvágyból elkövetett cselekményével a sértett személyes adatait jogosulatlanul kezelte, ezáltal a sértett családi, társadalmi és erkölcsi megítélését hátrányosan befolyásolva számára jelentős érdeksérelmet okozott.

A járási ügyészség személyes adattal visszaélés vétségével vádolta meg a férfit és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság közérdekű munka büntetésre ítélje.