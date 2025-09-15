ARÉNA
2025. szeptember 15. hétfő
A víztorony a siófoki Fő téren 2018. június 29-én. Idén ünneplik Siófok várossá válásának 50. évfordulóját.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Változik a parkolási rend a Balaton fővárosában

Infostart

Siófokon a nyári időszakot követően, szeptember 15-től új parkolási rend lép életbe, ami a szezonon kívüli díjszabásokat és feltételeket jelenti – közölte a város honlapja. A változások a városközpont és a Balaton-parti parkolókat egyaránt érintik.

A városközpontban, az I. és II. díjövezetben (mobilparkolási zónakód: 8601 és 8602) szeptember 16-tól 2026. május 14-ig hétfőtől péntekig 7 és 18 óra között kell fizetni a parkolásért. A szombati és vasárnapi parkolás ezeken a területeken díjmentes, kivéve az áthelyezett munkanapokat - olvasható a város honlapján.

A parkolási díjmentes napok közé tartoznak az állami ünnepek, mint október 23. és november 1., valamint a városnap (november 28.) és a karácsony és újév közötti időszak (2025. december 24. és 2026. január 2. között).

A vasúttól északra, a Balaton-parti fizető parkolókban (mobilparkolási zónakód: 8603, 8604) a szezonon kívüli időszakban, vagyis szeptember 16-tól május 14-ig minden nap ingyenesen lehet parkolni.

Fontos információ, hogy Siófokon 2022. március 1. óta a zöld rendszámos gépjárművek parkolása is díjköteles.

Kezdőlap    Belföld    Változik a parkolási rend a Balaton fővárosában

parkolás

balaton

siófok

