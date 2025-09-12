ARÉNA
2025. szeptember 12.
Nyitókép: Unsplash

Csökken a kereslet a tűzifa iránt, most lehet érdemes bespájzolni

Infostart

A tűzifa ára nagyjából azonos szinten mozog körülbelül két éve. Lényegesen kevesebben vásárolják, mivel akik tehették, átálltak valamilyen másik fűtési módra.

„A tűzifa köbmétere átlagosan bruttó 33 ezer forint. Az ár két éve változatlan, ami megnehezíti mind a gazdálkodók, mind a kereskedők helyzetét. A ráfordítás ugyanis növekszik, viszont az eladási áron nem tudunk emelni. A kereslet visszaesett az elmúlt években, az ársapkás tűzifa hatása pedig ma is érezhető” – mondta a nool.hu-nak Tóth Tamás erdőmérnök.

A szakember hozzátette, ettől az ártól, ami általánosan elfogadott, lényegesen nem lehet elrugaszkodni. Így azóta sem tudtak a gazdálkodók lényeges áremelést eszközölni, annak ellenére sem, hogy az indokolt lenne a bérek, a járulékok, illetve a költségek emelkedése miatt.

Az erdőmérnök szerint a tűzifa-ipar helyzetét tovább rontja, hogy aki tehette, szinte kivétel nélkül átállt alternatív fűtési megoldásra: hőszivattyú, napelem, klíma kombinációjára és a gázzal való fűtésre. Aki megtapasztalta ennek a pozitív oldalát, például nem kell fát vágni, folyamatosan ugyanolyan hőmérséklet van a lakásban, már nem fog fával fűteni.

Ennek hatására jelentősen,

70 százalékkal csökkent a tűzifa értékesítése az elmúlt években,

és az állami erdészetek lakossági értékesítése is hasonlóan alakult. Az erdőmérnök szerint most már csak azok fűtenek fával, akik nem engedhetnek meg maguknak egy pár millió forintos beruházást az otthonuk fűtésének átalakítására.

