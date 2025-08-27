ARÉNA
2025. augusztus 27. szerda
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban tartott politikai fórumon az erdélyi Tusnádfürdőn 2025. július 26-án. Mellette Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke (j) és Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Nyílik az olló: a Nézőpontnál a Fidesz nyerte a nyarat

Infostart

A Nézőpont mérései szerint Magyar Péter nyári országjárása nem növelte táborát, a Tisza Párt listájára augusztus végén a biztos résztvevők 38 százaléka szavazna. A Fidesz ugyanakkor erősített – közölte az intézet.

A Tisza Párt listájára augusztus végén a biztos résztvevők 38 százaléka szavazna. A Fidesz digitális honfoglalása és az Otthon Start Program iránti nagy érdeklődés a kormánypárt előnyét ötről nyolc százalékpontra növelte. A kormánypárt a voksok 46 százalékát szerezné meg „most vasárnap” – olvasható a Nézőpont Intézet honlapján.

A Tisza Párt 2025 nyarán sem a témákat, sem az üzeneteket nem találta – írják. A pártelnök sokadik országjárása és több, elöljáróban jelentősnek beharangozott beszéde sem maradt emlékezetes. Egy-egy „tiszavirág-életű” ígérete a szakértőket ijesztette meg, mások a demokratikus és szuverén állam híveit bizonytalanították el, az adóemelésről szóló tervek pedig további kockázatokat rejtenek magukban.

A tavaszi aláírásgyűjtése óta ráadásul Magyar Péter az ukrán érdekek támogatójának tűnik sokak szemében, amely a magyar társadalomban tartósan kisebbségi álláspont. Ezek után nem meglepő, hogy a Tisza Párt június óta nem tudta növelni táborát – tették hozzá. Ha most vasárnap lennének a választások a részvételüket biztosra ígérő választók 38 százaléka (júniusban 39) szavazna a kormányellenes pártra.

Ezzel szemben a Fidesz számára kedvezően alakult az idei vakáció időszaka. A miniszterelnök podcast-körútja, a „digitális honfoglalás” erődemonstrációja és az első lakás vásárlását segítő intézkedéscsomag előzetes sikere mind-mind a kormánypártnak kedvezett – olvasható.

2025 nyarának végén a kormánypártra a részvételüket biztosra ígérő szavazók 46 százaléka (júniusban 44 százalék) voksolna. Ez azt jelenti, hogy a Fidesz előnye a két nyári hónap alatt ötről nyolc százalékpontra emelkedett, tehát nyílik az olló a Fidesz és a Tisza között.

A kormánypárt és legfőbb kihívója közötti verseny jelenlegi állása a „legvalószínűbb listás eredmény” bázisán (46:38) hasonlít a tavaly decemberi állapothoz (47:37), amely erősíti azt a véleményt, hogy nemcsak a 2025-ös nyár, de a 2025-ös esztendő sem alakult a Tisza Párt reményei szerint.

Egy „most vasárnap” megválasztott parlament azonban nemcsak a Fidesz–KDNP-ből és a Tisza Pártból állna - írják. Továbbra is biztos befutónak tűnik a Mi Hazánk (most 6, júniusban 7 százalék). Új mandátumszerzésre esélyes szereplője a pártversenynek a Kétfarkú Kutya Párt (5 százalék, júniusban 4 százalék).

Ugyan az urbánus-liberális párt elnöke ellen éppen a velük hagyományosan szimpatizáló sajtó jelentetett meg lejárató cikkeket, ezek a párt népszerűségének nem ártottak. Az ötszázalékos küszöb átlépése reálissá vált a Kutya Párt számára. Ezt azonban továbbra sem mondhatja el magáról a DK, amely 4 százalékon áll (júniusban 3 százalék volt).

A közvélemény-kutatások csak a pártlisták közötti versenyt tudják leképezni, a várhatóan 2026 áprilisában, kevesebb mint nyolc hónap múlva megválasztott új parlament képviselőinek többségéről azonban a választók az egyéni választókerületekben döntenek, ahol a Tisza Párt egyelőre még a jelöltjavaslatait sem nevezte meg.

A „legvalószínűbb listás eredmények” alapján, a választástörténeti adatokat is figyelembe véve, a Nézőpont Intézet modellezte az új parlament várható összetételét. Ezek alapján a Fidesz-KDNP 117, a Tisza 69, a Mi Hazánk 7 és a Kutya Párt 5 mandátumot szerezne (a fennmaradó egyetlen mandátumra a német nemzetiségi listavezetőnek lenne reális esélye).

Ugyan az ilyen mandátumbecslő modellek sokváltozósak, ezért nagyobb hibahatárral dolgoznak, az azonban mindenképp kiolvasható belőlük, hogy ha „most vasárnap” lennének a választások a Fidesz kormánypárt maradna, méghozzá a mandátumok kényelmes többségével.

