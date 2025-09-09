ARÉNA
2025. szeptember 9. kedd
mentőhelikopter
Nyitókép: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Kiugrott a mozgó vonat ablakán egy tízéves kisfiú, mentőhelikopter érkezett érte Taktaharkányba

Infostart

Egyelőre nem tudni, hogy miért vetette ki magát az ablakon: életveszélyes koponyasérüléseket szenvedett.

Kiugrott hétfőn reggel a Füzesabonyból Nyírágyházára tartó vonat ablakán egy tízéves kisfiú. A MÁV a Facebookon azt írta, hogy már lassított a Taktaharkány állomásra érkező szerelvény, amikor a gyermek – eddig tisztázatlan körülmények között – kiugrott az ablakon. A mentők súlyos sérülésekkel vitték kórházba a kisfiút.

A mentők megérkezéséig jegyvizsgáló a fiú mellett maradt, és a vonaton szolgálatot teljesítő vasútőrrel közösen azonnal megkezdte az ellátását.

A vasúttársaság azt is közölte, hogy valótlanok azok az értesülések, amelyek szerint a kisfiú a jegyellenőrzés elől ugrott volna ki, hiszen 14 év alattiak díjmentesen utazhatnak a MÁV-csoport járatain.

A rendőrség szabálysértési eljárásban vizsgálja az eset körülményeit.

Győrfi Pál, a mentők szóvivője a Tényeknek azt mondta, hogy a kisfiú életveszélyes koponyasérüléseket szenvedett. És a helyszíni életmentő beavatkozások után mentőhelikopterrel vitték kórházba.

