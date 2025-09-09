ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.11
usd:
335.83
bux:
102653.31
2025. szeptember 9. kedd Ádám
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő beszél Kopácsi Sándor emléktáblájánál a gyülekezési törvény módosításának visszavonásáért és a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat elfogadása ellen tartott, általa meghirdetett újabb budapesti tüntetésen, a Corvin közben 2025. június 24-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Hadházy Ákos újra demonstrált: "a jólét nemcsak a GDP-t jelenti"

Infostart / MTI

Igazi jólét csak demokráciában van, ezért amikor a demokráciáért tüntetnek, a megélhetésért is tüntetnek - jelentette ki Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő Dunaújvárosban kedden.

A politikus beszámolt arról, hogy a gyülekezési törvény módosításának visszavonásáért és a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat elfogadása ellen - rendszerint Budapesten tartott - tüntetést ezúttal azért a Fejér vármegyei városban szervezték meg, mert így akarják felhívni a figyelmet Duanújváros tragédiájára, az egykor sok ezer embernek munkát adó Dunaferr bezárására.

Hadházy Ákos közölte, vannak, akik megkérdőjelezik azt, hogy igazi jólét csak demokráciában lehet: a magyar kormány például azt mondja, Kínában jólét van, ehhez pedig diktatúra kell.

Úgy folytatta: a jólét azonban nemcsak a GDP-t jelenti, hanem egy olyan helyet, ahol jó élni, és ilyen csak "unalmas" demokráciákban található, amelyekben el lehet érni, hogy ne csak egy szűk kör éljen jól, a többieket ne hagyják az út szélén, és ne döntsenek be akár egy teljes várost arra hivatkozva, hogy másra kell a pénz.

Azt mondta, valódi rendszerváltást, valódi demokráciát akarnak, azért tüntetnek, hogy "következménye legyen a dolgoknak".

Hozzátette, "egy valódi demokráciában a kormány tudja, ha ilyet mer csinálni emberekkel, hogy 600 milliárdért Vodafone-t vesz, és nincs 10 milliárdja, hogy megmentsen egy gyárat és ennyi ember munkahelyét, akkor bukni fog", "egy demokráciában fel sem merülne Orbánban, hogy az apjával kastélykomplexumot építtet".

A képviselő úgy vélte, Magyarországon ma nincs demokrácia, nincsenek valódi választások, emiatt olyan magabiztos Orbán Viktor, "emiatt tud olyan magabiztosan fenyegetni embereket".

Ezért a tüntetéseken követelik a valódi választások feltételeinek megteremtését is - fűzte hozzá.

Handházy Ákos választási csalásnak nevezete a Tisza Párt adóterveivel összefüggő nemzeti konzultációt, amit azzal indokolt, hogy az az adófizetők pénzéből valósul meg. Adófizetői százmilliárdokat költöttek el propagandakampányokra az elmúlt években, ez mind csalás - jelentette ki.

Szabó Zsolt (Rajta Újváros! Egyesület) alpolgármester arról beszélt, hogy a nagyapja részt vett a Dunai Vasmű építésében, ott dolgozott az édesapja is, ezért tudja, milyen az, amikor a boldogulás, a kenyér a dunai vasgyártástól függ, de "erről az Orbán-kormány elképesztő arcátlansága miatt lassan múlt időben vagyunk kénytelenek beszélni".

Arra kérte az egybegyűlteket, ne felejtsék el, mit tettek velük, hogy "a vasmű dolgozóinak lába alól húzták ki a talajt", hogy a munkások segítséget vártak, és munkanélküliséget kaptak. "Mutassuk meg, hogy velünk, dunaújvárosiakkal ezt nem lehet megtenni!" - buzdított, hozzátéve: ehhez olyan politikára van szükség, amelyben a politikusok szolgálják a dunaújvárosiakat.

Mezei Zsolt (Rajta Újváros! Egyesület) alpolgármester a munkásemberek arcul köpésének nevezte azt a "Budapestről, a bársonyszékből" érkező szakértői javaslatot, hogy legyenek vállalkozók. "Hogyan legyen egy kohász vagy olvasztár vállalkozó, mivel indít egy vállalkozást az, aki életét áldozta a vasra, acélra?" - tette fel a kérdést.

A politikus azt hangoztatta, hogy a vasmű problémájának megoldásához "az önkormányzat kevés, a kormánynak kellett volna, vagy kell tenni valami érdemlegeset", de ő úgy látja, ez nem fog megtörténni. "Tettek kellenek majd, nem hazugságok", "tudjuk mi lesz jövő áprilisban, még akkor sem lesz késő, hogy ezen változtassunk" - mondta.

Hadházy Ákos felhívására a demonstrálók a tüntetés zárásaként a Dunai Vasmű bejárata elé vonultak, hogy - a képviselő szavai szerint - "felhívják a figyelmet arra a gyalázatra, amit ez a kormány Dunaújvárossal tett".

A független képviselő megjegyezte, hogy jövő hétre újra Budapestre, a Ferenciek terére szervez demonstrációt, emellett újabb utat tervez Hatvanpusztára.

Képünk illusztráció.

Kezdőlap    Belföld    Hadházy Ákos újra demonstrált: "a jólét nemcsak a GDP-t jelenti"

demonstráció

dunaújváros

hadházy ákos

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.10. szerda, 18:00
Fejérdy Gergely
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tovább száguldanak a magyar tőzsde sztárjai

Tovább száguldanak a magyar tőzsde sztárjai

Az ázsiai tőzsdéken többnyire esést láthattunk kedd reggel, ezt követően Európában óvatos emelkedést láthatunk, a német tőzsde azonban alulteljesít. A francia börze emelkedik azt követően, hogy kormányválság alakult ki az országban. Idehaza is jó a hangulat, a hétfői kereskedés után kedden is raliznak a Rába részvényei, miután a 4iG többségi részesedést szerez a vállalatban. Amerika mérsékelt emelkedést mutatott.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Botrány: órákkal a bemutató előtt kiszivárgott az Apple legnagyobb titka az iPhone 17-ről!

Botrány: órákkal a bemutató előtt kiszivárgott az Apple legnagyobb titka az iPhone 17-ről!

Az Apple hamarosan bemutatja az iPhone 17-szériát, de egy kiszivárgott információ már előre felfedi a készülékek várható specifikációit.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hamas claims leadership survived Israeli strike on Doha, but confirms six deaths

Hamas claims leadership survived Israeli strike on Doha, but confirms six deaths

Meanwhile, the White House says the Israeli strike "does not advance Israel or America's goals".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 9. 18:53
Felmérés: fényes győzelmet aratott a közvéleményben az iskolai mobilkorlátozás
2025. szeptember 9. 17:56
Megjelent Magyarország új Mesterséges Intelligencia Stratégiája
×
×
×
×