2025. szeptember 8. hétfő
Nyitókép: Pexels.com

A harmadik legmagasabb 8. havi államháztartási hiány Magyarországon - a nap hírei

Infostart

Az elmúlt 24 év harmadik legmagasabb 8. havi államháztartási hiányáról számolt be a Nemzetgazdasági Minisztérium. Megbukott a francia kormány a bizalmi szavazáson. Ismét teljeskörűen használható a korábban baktériumos víz a székesfehérvári Szent György Kórházban.

Augusztusban 240 milliárd forintos mínuszt mutatott az államháztartás központi alrendszere a Nemzetgazdasági Minisztérium közzétett gyorstájékoztatója szerint. Ez az elmúlt 24 év harmadik legmagasabb 8. havi hiánya. Ennél magasabb augusztusi hiányt csak 2023-ban és 2024-ben regisztráltak. Augusztus végéig már az eredeti éves pénzforgalmi terv csaknem háromnegyede kimerült. A kormány a 3,7 százalékos eredeti hiánycélról 4,1 százalékra emelte az idei hiánycélját. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábban már a 4,5 százalékos felső sávot is kilátásba helyezte.

A stabilitásorientált monetáris politika szükségességéről beszélt a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Nemzetközi Fizetések Bankjának kétnapos ülésén Bázelben. Varga Mihály hangsúlyozta: az MNB számításai szerint a hazai GDP volumene az idei évben 0,8 százalékkal emelkedhet.

A tavaly augusztusi adatokhoz képest jelentősen nőtt a Széchenyi Kártya igénylések száma – ismertette a nemzetgazdasági tárca. Az igényelt összeg 41 milliárd forint fölé emelkedett, ami 73 százalékos növekedés. A beruházási hitelek átlagos összege 32 millió forint fölé nőtt, míg a Max+ konstrukcióban ez már 109 millió forintot is elér.

Várhatóan a következő évtized első felében állhat majd szolgálatba a Paksi Atomerőmű két új blokkját – mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az Inforádió Aréna című műsorában úgy fogalmazott, hogy miután a beruházás lekerült az amerikai szankciós listáról, újra nagy erőkkel tudnak dolgozni azon, hogy az elszenvedett időveszteséget be tudják hozni. A miniszter megismételte, hogy az orosz szállítások nélkül gázzal és olajjal sem tudnák ellátni az országot.

Mától ismét lehet személyesen ügyeket intézni a budapesti földhivatal két irodájában. A szolgáltatás múlt héten szünetelt az új Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszerre való átállás miatt. Az ügyfelek továbbra is benyújthatják kérelmeiket postai úton vagy elektronikusan.

Megszűntek a korlátozások, ismét teljeskörűen használható a korábban baktériumos víz a székesfehérvári Szent György Kórházban - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az NNGYK közleménye szerint felszólították a Szent György Egyetemi Oktató Kórházat, hogy vonja vissza valamennyi vízfogyasztási korlátozó intézkedését. Korábban az Infostart is beszámolt arról, hogy nincs víz a kórház B épületében, ahol többek között a szülészeti osztály található. Beszámolók szerint hónapok óta fertőzött volt a víz a székesfehérvári kórházban.

Péntekig lehet igényelni a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk számára, amelyet az iskolaorvos két adagban ad be. A 9 HPV-típust tartalmazó vakcina hatékonyan véd a méhnyakrák és más daganatos betegségek, valamint szemölcsök ellen. Az oltás biztonságos, nem tartalmaz élő vírust vagy genetikai módosító anyagot, és nincs súlyos mellékhatása. Tavaly a tanulók 80 százalékának szülei kérték az oltást

Ismét benyújtja a korábban már sikeresnek minősített pályázatát a szabadkígyósi Wenckheim-kastély fenntartható fejlesztésére Hódmezővásárhely önkormányzata - közölte a város polgármestere. Márki-Zay Péter elmondta: az önkormányzat célja biztosítani, hogy a kastély ne kerüljön Fidesz- és oligarchakörök kezeibe, hanem köztulajdonban maradjon, és a jövőben is közösségi, kulturális célokat szolgáljon.

Elvesztette a bizalmi szavazást a francia kormány, François Bayrou miniszterelnök holnap benyújtja lemondását. A miniszterelnök kormánya 44 milliárd eurós megtakarítást kilátásba helyező adósságcsökkentő tervéről kért bizalmi szavazást. A francia törvényhozásban 194-en szavaztak mellette, 364-en ellene. A Le Monde azt írja, hogy az Ötödik Köztársaság történetében ez az első alkalom, hogy egy kormány bizalmi szavazás során bukott meg.

A német kancellár szerint Európának újra kell értékelnie érdekeit, és aktívabban kell új partnerségeket keresnie világszerte, mert kapcsolata az Egyesült Államokkal változóban van. Friedrich Merz a német nagykövetek előtt hangsúlyozta, hogy bár az Egyesült Államok továbbra is fontos partner, ez a kapcsolat már kevésbé magától értetődő, mivel Washington bizonyos érdekekhez és témákhoz köti együttműködését.

Kiürítették és részlegesen lezárták este a londoni Heathrow repülőtér 4-es terminálját. A londoni tűzoltóság tájékoztatása szerint veszélyes anyaggal történhetett incidens, de további részleteket egyelőre nem közölt.

Jelentős fennakadásokat okozott a munkabeszüntetés első teljes napján a londoni metrósok ötnaposra tervezett sztrájkja. A brit főváros legforgalmasabb metróvonalai egyáltalán nem közlekedtek, a buszok és a városi vasúthálózatok rendkívül zsúfoltak voltak. A sztrájkot vasárnap este kezdték a londoni metróhálózat dolgozói, miután eredménytelenül zárultak a szakszervezet által követelt munkaidőcsökkentésről és a béremelésről szóló tárgyalások eddigi fordulói.

Lövöldözéses terrortámadás történt Jeruzsálemben. Reggel 2 fegyveres nyitott tüzet egy zsúfolt autóbusz utasaira. 6 ember meghalt, több mint 10-en megsebesültek. A hatóságok a helyszínen agyonlőtték merénylőket. A támadók házi készítésű gépfegyverrel hajtották végre a merényletet. Az izraeli mentőszolgálat és a katonai rádió szerint a támadás célpontjai civilek voltak.

Moszkva újabb nagy félelme: formálódik az „ázsiai NATO”

Moszkva újabb nagy félelme: formálódik az „ázsiai NATO”

A Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozójával és a Kína katonai potenciálját demonstráló katonai parádéval párhuzamosan az orosz média elkezdte pedzegetni, miért fontos Moszkva, Peking és Észak-Korea közeledése: mert formálódik egy „ázsia NATO”.
CR7 és a legnagyobb elődök – séta a portugál futballtörténelemben

CR7 és a legnagyobb elődök – séta a portugál futballtörténelemben

Gazdag hagyományokkal rendelkező, világbajnoki harmadik és negyedik helyezett, Eb-győztes és Eb-ezüstérmes Nemzetek Ligája-győztes gárdákat is magába foglaló a portugál labdarúgó-válogatott története. A sok kiválóságból igyekeztünk egy álomcsapatot összeállítani, miközben persze, tudjuk, a lehetetlenre vállalkoztunk. Érdekes, de talán nem vitatható megállapítás: egyáltalán nem a legnagyobb sikert elérő gárda, a 2016-os Európa-bajnok legénység kerete volt a legerősebb.
 

Szoboszlai Dominik egy hatalmas találkozás előtt

Rossz hír a portugáloknak, jó hír a magyaroknak

Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
