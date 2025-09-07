Országos Vízügyi Főigazgatóság: felülvizsgált kockázati térképek segítenek az árvízi védekezésben

Már zajlik az árvízi veszély és kockázati térképek felülvizsgálata, amely nemcsak a vízügyes szakma, hanem a lakosság számára is fontos. Az árvízveszélyes kockázati térképeket hat évente kell felül vizsgálni.

„A felülvizsgálati ciklusnak már túl vagyunk a felén, és elkezdtük a veszély-, illetve kockázati térképek legyártását” – ismertette az InfoRádióban az Országos Vízügyi Főigazgatóság főosztályvezetője. Dobó Kristóf elmondta, hogy a térképek megmutatják egész Magyarország területén az ártéri öblözeteket, vagyis azokat a helyeket, ahol az árvíz veszélyezteti a lakosságot. Itt készítik el a különböző vízmélységet ismertető, illetve veszélyt és kockázatot ábrázoló térképeket. „Ezeket mindig publikáljuk, hogy az ott élő lakosságot tájékoztassuk az árvízveszélyes területekről, és a védekezés lehetőségeiről” – emelte ki a főosztályvezető.

Dobó Kristóf kitért arra is, hogy milyen megoldások lehetnek az árvizek megelőzésére. Elsősorban a töltésépítés a prioritás, de a következő uniós fejlesztési ciklusnak a tervezése során árvízveszély- vagy árvízcsúcscsökkentő tározóknak az építését is tervezik. „A nagyvízi mederkezelési tervekben megfogalmazott beavatkozások is része a védekezési projekteknek: töltéstől töltésig terjedő térben levezető sávokat nyitunk annak érdekében, hogy az árvizeket minél kisebb vízszinttel, a töltések között tudjuk levezetni” – magyarázta.

A főosztályvezető hozzátette, hogy a a hatékony vízvisszatartás érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság a közeljövőben újabb természetközeli megoldásokon is dolgozik.