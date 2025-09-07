ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.85
usd:
335.23
bux:
103178.71
2025. szeptember 7. vasárnap Regina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Árvíz Budapestnél. Forrás: Infostart
Nyitókép: Forrás: Infostart

Országos Vízügyi Főigazgatóság: felülvizsgált kockázati térképek segítenek az árvízi védekezésben

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Árvízcsúcscsökkentő tározókat is építenének a következő uniós költségvetési ciklus forrásaiból Magyarországon. Így egyszerre védekeznének a megnövekedett vízhozam okozta pusztítás ellen és tárolnák el a víztöbbletet – hangzott el az Országos Vízügyi Főigazgatóság konferenciáján.

Már zajlik az árvízi veszély és kockázati térképek felülvizsgálata, amely nemcsak a vízügyes szakma, hanem a lakosság számára is fontos. Az árvízveszélyes kockázati térképeket hat évente kell felül vizsgálni.

„A felülvizsgálati ciklusnak már túl vagyunk a felén, és elkezdtük a veszély-, illetve kockázati térképek legyártását” – ismertette az InfoRádióban az Országos Vízügyi Főigazgatóság főosztályvezetője. Dobó Kristóf elmondta, hogy a térképek megmutatják egész Magyarország területén az ártéri öblözeteket, vagyis azokat a helyeket, ahol az árvíz veszélyezteti a lakosságot. Itt készítik el a különböző vízmélységet ismertető, illetve veszélyt és kockázatot ábrázoló térképeket. „Ezeket mindig publikáljuk, hogy az ott élő lakosságot tájékoztassuk az árvízveszélyes területekről, és a védekezés lehetőségeiről” – emelte ki a főosztályvezető.

Dobó Kristóf kitért arra is, hogy milyen megoldások lehetnek az árvizek megelőzésére. Elsősorban a töltésépítés a prioritás, de a következő uniós fejlesztési ciklusnak a tervezése során árvízveszély- vagy árvízcsúcscsökkentő tározóknak az építését is tervezik. „A nagyvízi mederkezelési tervekben megfogalmazott beavatkozások is része a védekezési projekteknek: töltéstől töltésig terjedő térben levezető sávokat nyitunk annak érdekében, hogy az árvizeket minél kisebb vízszinttel, a töltések között tudjuk levezetni” – magyarázta.

A főosztályvezető hozzátette, hogy a a hatékony vízvisszatartás érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság a közeljövőben újabb természetközeli megoldásokon is dolgozik.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Országos Vízügyi Főigazgatóság: felülvizsgált kockázati térképek segítenek az árvízi védekezésben

árvíz

országos vízügyi főigazgatóság

vízvisszatartás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.08. hétfő, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elszabadultak a veszélyes vírusok a világ egyik legnépesebb országában: egyszerre két járvány is tombol

Elszabadultak a veszélyes vírusok a világ egyik legnépesebb országában: egyszerre két járvány is tombol

Bangladesben súlyosbodik a közegészségügyi válság a szúnyogok által terjesztett dengue-láz és chikungunya járványok miatt, amelyek túlterhelik az egészségügyi rendszert és a szakértők szerint a helyzet tovább romolhat - írta meg a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas bejelentést tett a MOHU: sok magyarnak tesznek ezzel óriási szívességet

Hatalmas bejelentést tett a MOHU: sok magyarnak tesznek ezzel óriási szívességet

A lomtalanítás körüli feszültség nem újkeletű: tavaly a Mohu gyűjtőpontos rendszert akart bevezetni a korábbi gyakorlat helyett

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia hits main Ukrainian government building for first time

Russia hits main Ukrainian government building for first time

At least two people have been killed in the strikes, including a one-year-old baby, Ukrainian officials say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 7. 10:03
Magyar Péter begyalogolt Kötcsére - videó
2025. szeptember 7. 09:30
Erre készül a Fidesz Kötcsén, Orbán Viktor kulisszatitkokat osztott meg - videó
×
×
×
×