2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
Nyitókép: Image Source/Getty Images

Visszahívtak egy fűszert a magyar boltokból, veszélyes anyagot tartalmaz

Infostart / MTI

Nem engedélyezett színezék miatt visszahívták a TRS márkájú indiai curryport a forgalomból.

Nem engedélyezett rodamin B színezéket mutattak ki a TRS márkájú indiai curryporban, amelyből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. Az ügyben érintett vállalkozások visszahívták a kifogásolt Mild Madras Curry Powder elnevezésű terméket a fogyasztóktól – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) csütörtökön az MTI-vel.

A hatóság kéri, hogy ha valaki vásárolt ebből a 100 grammos kiszerelésű indiai curryporból, azt ne fogyassza el.

Az NKFH késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek a hivatallal együttműködve visszahívták a kifogásolt tételeket fogyasztóktól. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

A rodamin B egy mesterséges, erősen színező ipari festék, amelynek használata élelmiszerekben tilos, mivel egészségkárosító, rákkeltő hatású lehet.

