Új kártevő támad Magyarországon

Idén nyáron több vármegyéből is jelentették, hogy tömegesen jelent meg feléjük egy eddig nem ismert, poloskaszerű rovar – írja a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara alelnöke levele alapján a 24.hu.

A Növénydoktor Kft. által közzétett írás szerint a vizsgálatok kimutatták: a kártevő a déli fényes bodobács, amely korábban csak a természetes élővilág részeként fordult elő, az utóbbi időben azonban komoly gondokat okozott a szántóföldeken.

Eddig Bács-Kiskun, Tolna, Fejér, Somogy, Baranya, Csongrád-Csanád és Pest vármegyében vették észre nagy tömegben a bodobácsot, ami főleg repcetarlókon és árvakelésű repcén szaporodott el, ahonnan továbbvonult a környező kultúrákra és településekre.

A rovar a repcét, a napraforgót, a szóját, a kukoricát, a paprikát, a zöldségeket és a gyümölcsösöket is veszélyezteti. Az alábbi tünetekért lehet felelős:

szúrásnyomok, foltok, szövetelhalások a leveleken és a terméseken;

palánták lankadása, magképződés zavara;

kaszatok sérülése a napraforgón;

paprikában, kukoricában minőségi kár, piacképesség romlása.

Lang Balázs közölte: a száraz, meleg időjárás és az éghajlatváltozás kedvez a fajnak, amely így az őshonos állatvilág háttérfajából rövid idő alatt jelentős kártevővé vált. Megelőzésként a repcetarlók mielőbbi bedolgozását, a gyomok irtását, a veszélyeztetett kultúrák környezetének rendben tartását javasolja. A rovarölő szerek kombinált használata is hatásos lehet a bodobáccsal szemben, főleg a pirogénsav (faecet) lehet riasztó hatású ellene.