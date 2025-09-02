ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.26
usd:
337.97
bux:
103713.16
2025. szeptember 2. kedd Dorina, Rebeka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Armand Matocq/researchgate.net

Új kártevő támad Magyarországon

Infostart

A száraz, meleg időjárás és az éghajlatváltozás kedvez a fajnak, amely így az őshonos állatvilág háttérfajából rövid idő alatt jelentős kártevővé vált.

Idén nyáron több vármegyéből is jelentették, hogy tömegesen jelent meg feléjük egy eddig nem ismert, poloskaszerű rovar – írja a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara alelnöke levele alapján a 24.hu.

A Növénydoktor Kft. által közzétett írás szerint a vizsgálatok kimutatták: a kártevő a déli fényes bodobács, amely korábban csak a természetes élővilág részeként fordult elő, az utóbbi időben azonban komoly gondokat okozott a szántóföldeken.

Eddig Bács-Kiskun, Tolna, Fejér, Somogy, Baranya, Csongrád-Csanád és Pest vármegyében vették észre nagy tömegben a bodobácsot, ami főleg repcetarlókon és árvakelésű repcén szaporodott el, ahonnan továbbvonult a környező kultúrákra és településekre.

A rovar a repcét, a napraforgót, a szóját, a kukoricát, a paprikát, a zöldségeket és a gyümölcsösöket is veszélyezteti. Az alábbi tünetekért lehet felelős:

  • szúrásnyomok, foltok, szövetelhalások a leveleken és a terméseken;
  • palánták lankadása, magképződés zavara;
  • kaszatok sérülése a napraforgón;
  • paprikában, kukoricában minőségi kár, piacképesség romlása.

Lang Balázs közölte: a száraz, meleg időjárás és az éghajlatváltozás kedvez a fajnak, amely így az őshonos állatvilág háttérfajából rövid idő alatt jelentős kártevővé vált. Megelőzésként a repcetarlók mielőbbi bedolgozását, a gyomok irtását, a veszélyeztetett kultúrák környezetének rendben tartását javasolja. A rovarölő szerek kombinált használata is hatásos lehet a bodobáccsal szemben, főleg a pirogénsav (faecet) lehet riasztó hatású ellene.

Kezdőlap    Belföld    Új kártevő támad Magyarországon

kártevő

rovar

bodobács

lang balázs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértők az Otthon Start Programról: két fő körülményen múlhat, hogy melyik bankot választják az érdeklődők

Szakértők az Otthon Start Programról: két fő körülményen múlhat, hogy melyik bankot választják az érdeklődők

Nagy verseny van a bankok között, hogy minél több Otthon Start lakáshiteles ügyfelük legyen. A konstrukció szabályain persze nem tudnak változtatni, de van mozgásterük a jó ajánlatokhoz – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese és Florova Anna, az OTP Bank lakossági hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató.
 

Otthon Start Program: sorra jönnek a bankok ajánlatai, van, ahol jobb a kamat a vártnál is

Már látszik, hol épülhetnek új lakások az Otthon Start hatására

VIDEÓ
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.02. kedd, 18:00
Darázs Lénárd
az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

A háború utáni biztonsági garanciák részeként Európa "meglehetősen pontos terveken" dolgozik katonai csapatok bevetésére – mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Financial Timesnak adott, vasárnap megjelent interjújában. Von der Leyen szerint Donald Trump több ízben arról biztosította az európai vezetőket, hogy amerikai jelenlét is erősíteni fogja a mechanizmust. Miután vasárnapra virradóra Ukrajna-szerte mintegy 60 ezren maradtak áram nélkül több orosz dróntámadás következtében, Volodimir Zelenszkij megtorlás gyanánt "újabb mélységi csapásokat" helyezett kilátásba Oroszország ellen. Mint kiderült, az ukrán elnök ezen a héten csütörtökön európai vezetőkkel fog tárgyalni Ukrajna biztonsági garanciáiról. Mindeközben Vlagyimir Putyin orosz elnök Kínában, a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) vasárnap indult csúcstalálkozójának keretében kezet rázott kínai és indiai kollégájával, Hszi Csin-pinggel, illetve Narendra Modival. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
TOP10 augusztusi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb történelmi, sorozatos, gasztronómiai kvízeink!

TOP10 augusztusi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb történelmi, sorozatos, gasztronómiai kvízeink!

Most megnéztük, melyik kvíz bizonyult a legnagyobb kedvencnek augusztusban. Teszteld magad te is, és derítsd ki, hány pontot szereznél a 10-ből! Lássuk, hogy szerepelsz a kvízekben!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rescue efforts resume after Afghanistan earthquake kills more than 800

Rescue efforts resume after Afghanistan earthquake kills more than 800

A handful of countries have already responded to the Taliban's aid appeal, including the UK which has set out £1m in relief funding.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 2. 04:45
Rég nem történt ilyen a Balatonnal
2025. szeptember 1. 21:20
Már igényelhető a 3 százalékos Otthon Start lakáshitel - a nap hírei
×
×
×
×