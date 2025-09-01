ARÉNA
Nyitókép: Pixabay.com

Már igényelhető a 3 százalékos Otthon Start lakáshitel - a nap hírei

Infostart

Hétfőtől igényelhető a 3 százalékos Otthon Start lakáshitel. Két hét múlva kezdődik az M1-es autópálya hatsávosra bővítése. Az orosz elnök szerint a NATO keleti bővítésének rendezése után lehetséges a béke Ukrajnában.

Mától igényelhető a fix kamatozású, 3 százalékos Otthon Start lakáshitel, amelyet több bank is kedvezményekkel támogat. A bankok közötti versenynek köszönhetően az ügyfelek további akciókkal és kedvezményekkel találkozhatnak. Több pénzintézet a 3 százalékosnál is kedvezőbb kamatot kínál. A jegybank pedig eltörli a 41 éves életkori limitet a 10 százalékos önerő kihasználásával kapcsolatban.

Négyéves rekordot döntött augusztusban a kereslet a lakáspiacon. Az ingatlan.com kínálatát már több mint 2 millió valós felhasználó böngészte, akik az eladó lakásokra és házakra több mint 410 ezer telefonos érdeklődést adtak le. A portál vezető gazdasági szakértője elmondta: az eladó lakások és házak háromnegyede megfelel az Otthon Start Program feltételeinek.

A KSH adatai szerint júliusban átlagosan 4,5 százalékkal haladták meg az ipari termelői árak az előző év azonos időszakának szintjét. A belföldi értékesítési árak éves szinten 1,6 százalékkal, míg az exportértékesítési árak 5,9 százalékkal emelkedtek. Az adatok az ipar stabilitását és az exportpiacok árérzékenységét tükrözik.

Szeptember 15-től elkezdődik az M1-es autópálya hatsávosra bővítése 60 km hosszan – jelentette be az építési és közlekedési miniszter. Lázár János a Közlekedésinfón közölte, hogy 3 év alatt fejeződhet be a 800 milliárd forintos beruházás. Emiatt teljes korlátozások és lezárások várhatók. Bejelentette, hogy szeptember végén újabb konzultáció indul a KRESZ módosításáról.

Három kerékpáros főútvonal megvalósítását előkészítő szerződéseket írt alá Budapesti Közlekedési Központ és az Irányító Hatóság. A BKK közleménye szerint a belvárost a külső kerületekkel összekötő Váci-Üllői úti kerékpárút támogatási szerződése 1,5 milliárd forintot, míg a nagykörútira 4,5 milliárd forintot biztosítanak.

A pedagógusszak volt idén a 3. legnépszerűbb a felsőoktatásba jelentkezők körében. A családokért felelős államtitkár egy tiszaújvárosi iskola tanévnyitóján elmondta: ebben az évben 15 ezer hallgatót vettek fel tanárképzésre.

A Sportoló nemzet tanéve lesz az idei - jelentette be a sportért felelős államtitkár. Schmidt Ádám elmondta: pályázatot írnak ki iskolák közötti versenyre, hogy melyik intézmény a legsportosabb, a teljesítményeket értékes ajándékokkal jutalmazzák.

A Tisza Párt szerint olyan oktatási rendszerre van szükség, amelyben a tanári szakma nem szitokszó, hanem anyagilag és társadalmilag is elismert rang. Magyar Péter az ellenzéki párt elnöke a tanévkezdés alkalmából kiadott közleményében az írja: olyan oktatási rendszerre van szükség, amelyben a pedagógusokat és a diákokat nem terhelik túl feleslegesen és amelyben az új Nemzeti alaptanterv a pedagógusok és a szülők bevonásával készül.

2027 végéig elkészül a magyar-szerb kőolajvezeték magyarországi szakasza - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint a beruházás komoly előrelépést jelent majd Magyarország és az egész térség energiabiztonsága szempontjából. A tárcavezető jó hírnek nevezte, hogy a Szerbián keresztül Magyarországra vezető, Török Áramlat vezetéken rekordmennyiségű földgáz érkezik, naponta most már mintegy 21 millió köbméter.

A NATO keleti bővítésének rendezése után lehetséges a béke Ukrajnában – jelentette ki az orosz elnök a Sanghaji Együttműködési Szervezet 25. csúcstalálkozóján. Vlagyimir Putyin szerint a Nyugat megpróbálta Ukrajnát a befolyása alá vonni, majd arra törekedett, hogy a volt szovjet köztársaságot az Egyesült Államok vezette katonai szövetséghez csábítsa.

Az Európai Bizottság elnöke szerint az európai fővárosokban részletes tervek készülnek Ukrajna háború utáni biztonsági garanciáiról, beleértve többnemzetiségű katonai alakulatok esetleges ukrajnai

telepítését is. Ursula von der Leyen azt mondta: a biztonsági garanciák mögött az Egyesült Államok is kiáll, Donald Trump elnök pedig többször is megerősítette támogatását.

Az orosz elnök szóvivője cáfolta, hogy Oroszország megzavarta volna Ursula von der Leyen európai uniós bizottsági elnök Bulgáriába tartó repülőgépének műholdas navigációs rendszerét. Korábban az Európai Bizottság szóvivője a testület sajtótájékoztatóján azt mondta, a bolgár hatóságok tájékoztatása szerint az incidens Oroszország beavatkozásának az eredménye.

Ukrajnában letartóztatták a volt parlamenti elnök gyilkosát. A gyanúsított már előzetes vallomást tett, de személyazonosságát és a gyilkosság indítékát nem hozták nyilvánosságra. Andrij Parubijt szombaton lőtték le Lviv városában. Az ukrán rendőrség közölte, orosz szálat is vizsgálnak az ügyben.

Megtámadták a volt cseh miniszterelnököt, Andrej Babis kórházba került – adta hírül az egyik cseh hírportál jelentését az Index. A hírek szerint a cseh populista ANO pár vezetőjére, volt cseh államfőre mankóval támadtak rá, miközben a közelgő, október 3-4-ei parlamenti választásokra kampányolt.

Az amerikai elnök kereskedelempolitikai főtanácsadója szerint az Egyesült Államok végét jelentené, ha eltörölnék a Trump-adminisztráció által bevezetett vámokat. A szövetségi fellebbezési bíróság pénteken 7-4 arányban mondta ki a vámok többségének törvénytelenségét. Eközben az amerikai elnök szerint India hajlandó lenne az Egyesült Államokra vonatkozó behozatali vámjainak megszüntetésére. Donald Trump közösségi oldalán azonban tudatta, hogy ezt kései ajánlatnak tartja.

Afganisztánban a Richter-skálán 6-os erősségű földrengés volt a keleti Kunar tartományban. A természeti katasztrófában 800 fölé emelkedett a halottak száma és több mint 2.800 sérültről érkezett jelentés.

Szakértők az Otthon Start Programról: két fő körülményen múlhat, hogy melyik bankot választják az érdeklődők

Szakértők az Otthon Start Programról: két fő körülményen múlhat, hogy melyik bankot választják az érdeklődők

Nagy verseny van a bankok között, hogy minél több Otthon Start lakáshiteles ügyfelük legyen. A konstrukció szabályain persze nem tudnak változtatni, de van mozgásterük a jó ajánlatokhoz – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese és Florova Anna, az OTP Bank lakossági hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató.
 

Otthon Start Program: sorra jönnek a bankok ajánlatai, van, ahol jobb a kamat a vártnál is

Már látszik, hol épülhetnek új lakások az Otthon Start hatására

Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

A háború utáni biztonsági garanciák részeként Európa "meglehetősen pontos terveken" dolgozik katonai csapatok bevetésére – mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Financial Timesnak adott, vasárnap megjelent interjújában. Von der Leyen szerint Donald Trump több ízben arról biztosította az európai vezetőket, hogy amerikai jelenlét is erősíteni fogja a mechanizmust. Miután vasárnapra virradóra Ukrajna-szerte mintegy 60 ezren maradtak áram nélkül több orosz dróntámadás következtében, Volodimir Zelenszkij megtorlás gyanánt "újabb mélységi csapásokat" helyezett kilátásba Oroszország ellen. Mint kiderült, az ukrán elnök ezen a héten csütörtökön európai vezetőkkel fog tárgyalni Ukrajna biztonsági garanciáiról. Mindeközben Vlagyimir Putyin orosz elnök Kínában, a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) vasárnap indult csúcstalálkozójának keretében kezet rázott kínai és indiai kollégájával, Hszi Csin-pinggel, illetve Narendra Modival. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Érettségi 2025 ősz: itt az októberi érettségi dátuma, jelenkezési határidő, minden fontos tudnivaló

Érettségi 2025 ősz: itt az októberi érettségi dátuma, jelenkezési határidő, minden fontos tudnivaló

Az ősz fontos hónap a továbbtanulók számára. Nem csak új osztályt vagy épp iskolákat kezdenek a tanulók, de sok fontos vizsga zajlik ebben az időszakban, mint az őszi érettségi.

BBC
More than 800 killed after strong quake hits Afghanistan

More than 800 killed after strong quake hits Afghanistan

There are fears the death toll will rise significantly as the area is remote and mountainous, making rescue operations difficult.

