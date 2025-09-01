Már igényelhető a 3 százalékos Otthon Start lakáshitel - a nap hírei

Mától igényelhető a fix kamatozású, 3 százalékos Otthon Start lakáshitel, amelyet több bank is kedvezményekkel támogat. A bankok közötti versenynek köszönhetően az ügyfelek további akciókkal és kedvezményekkel találkozhatnak. Több pénzintézet a 3 százalékosnál is kedvezőbb kamatot kínál. A jegybank pedig eltörli a 41 éves életkori limitet a 10 százalékos önerő kihasználásával kapcsolatban.

Négyéves rekordot döntött augusztusban a kereslet a lakáspiacon. Az ingatlan.com kínálatát már több mint 2 millió valós felhasználó böngészte, akik az eladó lakásokra és házakra több mint 410 ezer telefonos érdeklődést adtak le. A portál vezető gazdasági szakértője elmondta: az eladó lakások és házak háromnegyede megfelel az Otthon Start Program feltételeinek.

A KSH adatai szerint júliusban átlagosan 4,5 százalékkal haladták meg az ipari termelői árak az előző év azonos időszakának szintjét. A belföldi értékesítési árak éves szinten 1,6 százalékkal, míg az exportértékesítési árak 5,9 százalékkal emelkedtek. Az adatok az ipar stabilitását és az exportpiacok árérzékenységét tükrözik.

Szeptember 15-től elkezdődik az M1-es autópálya hatsávosra bővítése 60 km hosszan – jelentette be az építési és közlekedési miniszter. Lázár János a Közlekedésinfón közölte, hogy 3 év alatt fejeződhet be a 800 milliárd forintos beruházás. Emiatt teljes korlátozások és lezárások várhatók. Bejelentette, hogy szeptember végén újabb konzultáció indul a KRESZ módosításáról.

Három kerékpáros főútvonal megvalósítását előkészítő szerződéseket írt alá Budapesti Közlekedési Központ és az Irányító Hatóság. A BKK közleménye szerint a belvárost a külső kerületekkel összekötő Váci-Üllői úti kerékpárút támogatási szerződése 1,5 milliárd forintot, míg a nagykörútira 4,5 milliárd forintot biztosítanak.

A pedagógusszak volt idén a 3. legnépszerűbb a felsőoktatásba jelentkezők körében. A családokért felelős államtitkár egy tiszaújvárosi iskola tanévnyitóján elmondta: ebben az évben 15 ezer hallgatót vettek fel tanárképzésre.

A Sportoló nemzet tanéve lesz az idei - jelentette be a sportért felelős államtitkár. Schmidt Ádám elmondta: pályázatot írnak ki iskolák közötti versenyre, hogy melyik intézmény a legsportosabb, a teljesítményeket értékes ajándékokkal jutalmazzák.

A Tisza Párt szerint olyan oktatási rendszerre van szükség, amelyben a tanári szakma nem szitokszó, hanem anyagilag és társadalmilag is elismert rang. Magyar Péter az ellenzéki párt elnöke a tanévkezdés alkalmából kiadott közleményében az írja: olyan oktatási rendszerre van szükség, amelyben a pedagógusokat és a diákokat nem terhelik túl feleslegesen és amelyben az új Nemzeti alaptanterv a pedagógusok és a szülők bevonásával készül.

2027 végéig elkészül a magyar-szerb kőolajvezeték magyarországi szakasza - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint a beruházás komoly előrelépést jelent majd Magyarország és az egész térség energiabiztonsága szempontjából. A tárcavezető jó hírnek nevezte, hogy a Szerbián keresztül Magyarországra vezető, Török Áramlat vezetéken rekordmennyiségű földgáz érkezik, naponta most már mintegy 21 millió köbméter.

A NATO keleti bővítésének rendezése után lehetséges a béke Ukrajnában – jelentette ki az orosz elnök a Sanghaji Együttműködési Szervezet 25. csúcstalálkozóján. Vlagyimir Putyin szerint a Nyugat megpróbálta Ukrajnát a befolyása alá vonni, majd arra törekedett, hogy a volt szovjet köztársaságot az Egyesült Államok vezette katonai szövetséghez csábítsa.

Az Európai Bizottság elnöke szerint az európai fővárosokban részletes tervek készülnek Ukrajna háború utáni biztonsági garanciáiról, beleértve többnemzetiségű katonai alakulatok esetleges ukrajnai

telepítését is. Ursula von der Leyen azt mondta: a biztonsági garanciák mögött az Egyesült Államok is kiáll, Donald Trump elnök pedig többször is megerősítette támogatását.

Az orosz elnök szóvivője cáfolta, hogy Oroszország megzavarta volna Ursula von der Leyen európai uniós bizottsági elnök Bulgáriába tartó repülőgépének műholdas navigációs rendszerét. Korábban az Európai Bizottság szóvivője a testület sajtótájékoztatóján azt mondta, a bolgár hatóságok tájékoztatása szerint az incidens Oroszország beavatkozásának az eredménye.

Ukrajnában letartóztatták a volt parlamenti elnök gyilkosát. A gyanúsított már előzetes vallomást tett, de személyazonosságát és a gyilkosság indítékát nem hozták nyilvánosságra. Andrij Parubijt szombaton lőtték le Lviv városában. Az ukrán rendőrség közölte, orosz szálat is vizsgálnak az ügyben.

Megtámadták a volt cseh miniszterelnököt, Andrej Babis kórházba került – adta hírül az egyik cseh hírportál jelentését az Index. A hírek szerint a cseh populista ANO pár vezetőjére, volt cseh államfőre mankóval támadtak rá, miközben a közelgő, október 3-4-ei parlamenti választásokra kampányolt.

Az amerikai elnök kereskedelempolitikai főtanácsadója szerint az Egyesült Államok végét jelentené, ha eltörölnék a Trump-adminisztráció által bevezetett vámokat. A szövetségi fellebbezési bíróság pénteken 7-4 arányban mondta ki a vámok többségének törvénytelenségét. Eközben az amerikai elnök szerint India hajlandó lenne az Egyesült Államokra vonatkozó behozatali vámjainak megszüntetésére. Donald Trump közösségi oldalán azonban tudatta, hogy ezt kései ajánlatnak tartja.

Afganisztánban a Richter-skálán 6-os erősségű földrengés volt a keleti Kunar tartományban. A természeti katasztrófában 800 fölé emelkedett a halottak száma és több mint 2.800 sérültről érkezett jelentés.