Sivatagi show csütörtökön, csak épp látni alig fogjuk - időjárás

A déli-délnyugati áramlással nem csak egyre melegebb levegő jön, hanem láthatatlan is, ugyanis jön a por, ami komolyabban beleszólhat a látási viszonyokba - vegyük komolyan!

Hajnalban továbbra sincs már igazi nyár, de igen gyorsan melegszik a levegő csütörtökön is, a napsütést pedig csak a porfelhők fogják szűrni, főleg délutántól. A csúcshőmérséklet 30-35 fok között várható árnyékban délután.

A déli-délnyugati szél tehát napközben egyre élénkebb lesz, nyugodtan lehet majd erősnek, viharosnak nevezni.

Pénteken tovább fokozódik a hőség, ekkor tetőzik a kánikula, de nyugat felől elkezdődik a felhőzetnövekedés, este előfordulhat már eső, záporeső is. Szombaton még több felé, több hullámban várható eső, zápor, zivatar. És hűvösebb is lesz - nyugaton.

Az iskolakezdésre majd megnyugszik fölöttünk a légkör, kicsit melegebb is lesz, majd megint mozgalmasabb lesz az időjárás, várható újra csapadék.