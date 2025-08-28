ARÉNA
2025. augusztus 28. csütörtök
Girl driver being hot during heat wave in car, suffering from hot weather, has problem with a non-working air conditioner, wipes sweat from her forehead with tissue. Summer, heat concept.
Nyitókép: Dima Berlin/Getty Images

Hőségriasztás: mutatjuk az ország legforróbb pontjait

Infostart / MTI
Pénteken 27 Celsius-fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az ország középső részén - derül ki a HungaroMet Zrt. csütörtöki veszélyjelzéséből.

A meteorológiai szolgálat másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Fejér, Tolna, Pest, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére, ezeken a helyeken a napi középhőmérséklet pénteken 27 Celsius-fok felett alakulhat.

Az ország többi részén Zala, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kivételével a napi középhőmérséklet 25 fok felett lehet pénteken.

Péntekre a HungaroMet Zrt. elsőfokú figyelmeztetést adott ki Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas, Veszprém, Zala vármegye területére zivatarok kialakulásának veszélye miatt. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat pénteken az ország nyugati vármegyéiben.

időjárás

hőség

veszélyjelzés

Presser Gábor
zeneszerző, előadóművész
