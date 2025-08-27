ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.8
usd:
342.52
bux:
105013.48
2025. augusztus 27. szerda Gáspár
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Traffic light for pedestrians showing red light.
Nyitókép: Cristi Croitoru/Getty Images

Rendőrök elől menekült a fiatal, elgázolták

Infostart

A rendőröket meglátva piros lámpánál futott át egy zebrán egy fiatal. Egy autó elütötte, súlyosan megsérült. Utólag derült ki, hogy körözték.

A mentők súlyos sérülésekkel vittek kórházba egy 22 éves férfit, akit augusztus 26-án 15 óra 15 perc körül gázoltak el a Keleti pályaudvarnál. A fiatal a járőröket meglátva rohanni kezdett, a Kerepesi úton kijelölt gyalogátkelőhelyen a tilos jelzés ellenére átfutott, és egy szabályosan közlekedő autó elütötte.

Az csak később, az elgázolt férfi adatainak ellenőrzésekor derült ki, hogy öt körözés volt ellene érvényben, többek között letöltendő szabadságvesztés, garázdaság gyanúja, valamint szabálysértési elzárás miatt.

A körülményeket a Budapesti Rendőr-főkapitányság szabálysértési eljárás keretében vizsgálja – írja a police.hu.

Kezdőlap    Belföld    Rendőrök elől menekült a fiatal, elgázolták

gázolás

körözés

keleti pályaudvar

piros lámpa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Így változhatnak januártól a kkv-szektor szereplőinek adóterhei

Így változhatnak januártól a kkv-szektor szereplőinek adóterhei

A hazai kis- és középvállalkozások (kkv) adóterheinek csökkentésére, valamint adóegyszerűsítésre tett javaslatokat a kormánynak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Ezek leghamarabb 2026. január 1-től léphetnek hatályba, ha a kormány, majd az Országgyűlés is elfogadja – mondta az InfoRádióban az MKIK főtitkárhelyettese.
Jelentős változás jön a bankszámláknál, most sokat lehet spórolni

Jelentős változás jön a bankszámláknál, most sokat lehet spórolni

A Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség között létrejött megállapodás alapján az MNB ezentúl negyedévente publikálja a lakosság számára elérhető összes számlacsomag éves díját. A számlacsomagok és a kapcsolódó szolgáltatások esetében akár tízszeres különbségek is lehetnek az azonos fizetési szokásokkal rendelkező ügyfelek éves pénzforgalmi költségei között.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.27. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?

Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?

Az árrésstop hosszabb távon fenntarthatatlan, és 10%-os árréslimit mellett a kiskereskedők még a személyi jellegű kiadásaikat sem nagyon tudják fedezni, nemhogy érdemi nyereséget termelni - mondta el Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára a Portfolio Checklist keddi műsorában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Téli időszámítás 2025: fontos változás jön - mindenkit érint a dolog, az óraátállításról van szó

Téli időszámítás 2025: fontos változás jön - mindenkit érint a dolog, az óraátállításról van szó

Bár az Európai Unióban felmerült az óraátállítás eltörlésének lehetősége, a téma egyelőre nem élvez prioritást.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Denmark summons top US diplomat over alleged Greenland influence operation

Denmark summons top US diplomat over alleged Greenland influence operation

The aim was reportedly to infiltrate Greenland's society and promote its secession from Denmark.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 27. 13:20
Bosszantó hibát készül orvosolni hamarosan a BKK
2025. augusztus 27. 13:07
Magyar Péter: a Tisza Párt továbbra is inkább bérlakásépítési programot tervez
×
×
×
×