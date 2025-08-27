Rendőrök elől menekült a fiatal, elgázolták

A mentők súlyos sérülésekkel vittek kórházba egy 22 éves férfit, akit augusztus 26-án 15 óra 15 perc körül gázoltak el a Keleti pályaudvarnál. A fiatal a járőröket meglátva rohanni kezdett, a Kerepesi úton kijelölt gyalogátkelőhelyen a tilos jelzés ellenére átfutott, és egy szabályosan közlekedő autó elütötte.

Az csak később, az elgázolt férfi adatainak ellenőrzésekor derült ki, hogy öt körözés volt ellene érvényben, többek között letöltendő szabadságvesztés, garázdaság gyanúja, valamint szabálysértési elzárás miatt.

A körülményeket a Budapesti Rendőr-főkapitányság szabálysértési eljárás keretében vizsgálja – írja a police.hu.