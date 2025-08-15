ARÉNA
2025. augusztus 15. péntek Mária
Otthon Start Program: értelmezési útmutató készült a bankoknak

Infostart / MTI

Sikerült tisztázni a még nyitott kérdéseket az Otthon Start Program részleteiről a Bankszövetség képviselőivel folytatott pénteki egyeztetésen – közölte Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Panyi Miklós Facebook-bejegyzésében azt írta: fontos, hogy minden, a fix 3 százalékos hitellel kapcsolatos szabály értelmezése egységes legyen, mivel ez is kell ahhoz, hogy szeptember elején sikeresen indulhasson a program, a hiteligénylés gördülékeny legyen.

Több kérdést tisztáztak az elmúlt hetekben a kormányzati és banki szakértők közötti intenzív egyeztetés keretében, és értelmezési útmutató készült a bankok számára.

Panyi Miklós hangsúlyozta: a kormányzati szervek mindenben támogatni fogják a hiteligénylési folyamatot a hitel folyósításának gyorsítása és az ügyfélélmény növelése érdekében.

Mint korábban a Kormányinfón bejelentette, felállítják az Otthon Start Programirodát, amelynek feladata lesz a koordinálás és egyeztetés a szereplők között. A feltételeknek megfelelő ingatlanberuházások kiemelt státust kaphatnak, és lényegesen meggyorsítják az ügyintézést számukra.

„A bankok készülnek, nagy versenyre számítunk, szeptember elsején indulunk”

– zárta bejegyzését az államtitkár.

lakástámogatás

panyi miklós

otthon start

