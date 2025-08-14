ARÉNA
2025. augusztus 14. csütörtök
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

Magyar Péter: választójogi jogszabályjavaslatot készít őszre a Tisza Párt

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

A Működő Magyarország programról, az Európai Uniós források visszaszerzéséről, a szolidaritási adóról, új Nemzeti Alaptantervről és a Tisza leendő ellenzékének fontos szerepéről is beszélt Magyar Péter pártelnök Tihanyban, a Tisza országjárásán.

A balatoni turizmus visszaesésével foglalkozott elsőként Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Tihanyban, a gazdasági témát pedig egy napi aktualitással is összekapcsolta.

"A miniszterelnök elvtárs életében talán másodszor most egy fapados gépre ült, demonstrálandó a szerénységét és a visszafogottságát, gondoljanak bele, hogy mekkora baj lehet a számokkal, hogyha a miniszterelnök nem a honvédségi luxus jettel vagy az egyéb kormányzati gépekkel megy nyaralni, ahogy tette ezt a korábbi években" – mondta a pártvezető.

A működő Magyarország programon belül ezúttal is kitért az uniós pénzek fontosságára, a Tisza bérlakásépítési terveire, a magyar kkv-k támogatására, az egészségügyi és a közlekedési fejlesztésekre is. A magyar emberekkel szembejön a valóság, a MÁV-on, hangsúlyozta a problémákra utalva, és megjegyezve, hogy a céget szerinte már "magyar állóvasutaknak" hívja a köznyelv.

Magyar Péter Tihanyban beszélt arról is, hogy

ősszel igyekeznek letenni egy választójogi jogszabályjavaslatot.

Többen ugyanis a kétharmad és a kontroll, a fékek és ellensúlyok visszaállításának fontosságáért szólaltak fel.

"Abban a pillanatban, amikor a Tisza kormányra kerül, akkor sokan, akik most itt dolgoznak, kontrolt fognak gyakorolni. És ők nem fogják engedni azt, hogy akár a helyi képviselő, akár maga a kormány egy teljesen más útra térjen. És ez így van jól. És reméljük, hogy lesz egy ellenzék is, és kemény ellenzék lesz, mert akkor jó egy teniszmeccs, hogyha a másik is jót üt. Most tudjuk, hogy egy az egyben lehet a Fideszt legyőzni, egy az egyben lehet kétharmadot szerezni, de utána virágozzon száz virág. Mindenkinek az az érdeke, az országnak is az az érdeke, hogy legyenek új pártok, liberális, baloldali, nemzeti radikális, jobboldali párt, azoknak, akik valóban akarják ezeket" – fogalmazott.

Szintén a helyiek felvetésére a szolidaritási adó is szóba került. Szeretnék visszaadni az önkormányzatoknak az ön szót – válaszolt Magyar Péter. Szerinte a szolidaritással önmagában nincs probléma, hogyha az egy bizonyos mértékű, és olyan településeket érint, ahol valóban van egy kiemelt beruházás, ahol többletbevételre tesznek szert, és akkor onnan valamilyen átlátható, transzparens módon közvetlenül megy pénz az olyan településeknek, amelyek kevésbé szerencsések, leszakadtabb régióban vannak.

"Az unió is szól egyébként a szolidaritásról, hogy mi például több kohéziós pénzt kapunk, tudnánk felhasználni, ha hazahozná a kormány, mint mondjuk a fejlettebb régiók, mert ha kisebbek a különbségek, akkor az jobb a társadalomnak, jobb az országnak, jobb a gazdaságnak. De ezt átláthatóan kell csinálni, úgyhogy természetesen nem fogunk ezer településtől nagyon nagy mennyiségű pénzt elvinni, és utána azt fideszes álcivil szervezeteknek odaadni vagy propagandának, hanem jóval kevesebbet, és egyébként valóban olyan településeknek, ahol tudnánk fejleszteni" – közölte.

Az országjáró körút tihanyi állomásán Magyar Péter beszélt arról is, hogy önálló Környezetvédelmi és Klímapolitikai Minisztériumot terveznek, és hogy már készül a részletes klímapolitikai javaslatuk is.

(A nyitókép egy korábbi rendezvényen készült.)

tihany

országjárás

magyar péter

tisza párt

