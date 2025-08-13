ARÉNA
Kanász-Nagy Máté LMP-s országgyűlési képviselő Vitézy Dávid, az LMP és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület főpolgármester-jelölje eredményváró rendezvényén az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választások napján Budapesten 2024. június 9-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Bejelentés az LMP-től: „nem reális”, hogy a párt elinduljon 2026-ban

Infostart

A párt egy-egy volt és jelenlegi prominense ellentmondásosan nyilatkozik a kérdésben, de ősszel minden kiderül – nem is csak az LMP-nél.

Az LMP korábbi társelnöke, Kanász-Nagy Máté a Népszavával azt közölte, „az elmúlt évek, az anyagi és támogatottságbeli realitások nem arra mutatnak, hogy az LMP indul a 2026-os választáson”, ez „kisebb csoda lenne”.

Hivatalos döntés ősszel várható az ügyben.

Kanász-Nagy Máté azt is hozzátette, ők nem úgy állnak ehhez a kérdéshez, „mint azok a szervezetek, akik valamilyen csalfa, vak remény érdekében dobják félre magukat hirtelen”.

A lap emlékeztet: az LMP parlamenti frakciója februárban szűnt meg, miután Csárdi Antal kiválásával 5 fő alá csökkent a létszám. A párt hivatalos Facebook-oldala azóta nem frissült, a tavaly nyári, bukással végződő önkormányzati és EP-választás után – az LMP EP-listája 0,87 százalékot kapott – Ungár Péter jelezte, a párt már nem igazán üzemel, „az összes többi, Tiszán kívüli erőhöz hasonlóan”.

Ungár Péter a lapnak nem kívánt nyilatkozni, a párt sajtóosztályához irányította a kérdéseket, onnan viszont nem érkeztek válaszok.

Kanász-Nagy Máté még azt is elmondta, a párt nagyobb adósságot görget maga előtt, a 2022-es választások után az ellenzéki pártokra lesújtó ÁSZ-büntetés viszont „nem lezárt ügy”, de a választásig (2026) mindenképp rendeződnie kell.

Angyal Károly pártigazgató ugyanakkor úgy fogalmazott a lapnak, hogy az LMP nem szűnt meg, képviselőik vannak, akik „állampolgári megkeresésekkel” rendelkeznek, jelenleg „az aktív párttagság felmérése zajlik”, ez is képet ad majd arról szeptemberre, hogy milyen formában érdemes folytatniuk a politizálást. Vélhetően ekkor egy kongresszuson döntenek majd véglegesen a választási indulást illetően is.

Korábban ellenzéki térfélről a Momentum adott le jelzést arról, hogy nem indul 2026-ban. A Párbeszéd részéről ellentmondásos nyilatkozatok érkeznek – ott is ősszel dönthetnek a kérdésben –, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig indulni készül – a DK-hoz hasonlóan –, igaz, onnan is érkeztek olyan nyilatkozatok korábban, hogy ha csak a „Kutyák” állnak a kormányváltás útjában, akkor ezt a helyzetet meg fogják oldani.

Bejelentés az LMP-től: „nem reális", hogy a párt elinduljon 2026-ban

